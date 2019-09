Les applications de la semaine: agent du chaos

On ne vous l’apprendra pas, les oies possèdent un bec. Et c’est fou ce qu’on peut faire avec!

Attraper, pincer, cacarder, glousser : voilà les verbes parfaits pour faire perdre la tête à un petit village anglais au complet. Dans Untitled Goose Game, développé par le studio australien House House et publié par Panic Button, il s’agit là de notre seule mission.

Autres outils à notre disposition : une paire d’ailes, qu’on peut faire battre de façon menaçante sans vraiment faire peur à personne, et une paire de petites pattes palmées permettant de nager dans les quelques ruisseaux et étangs bordant la bourgade et de courir un peu maladroitement.

On comprendra donc que notre instrument de zizanie principal sera notre bec. On détachera les lacets d’un garçon, puis on le regardera tomber. On lui volera ses lunettes. On dérobera la glacière du jardinier et on la traînera, à reculons, jusqu’à un banc de parc pour se faire un pique-nique.

Une fois qu’on aura assez semé le chaos dans une zone du village, un habitant, excédé, nous ouvrira le chemin vers le jardin de sa voisine ou vers la place du marché, espérant se débarrasser de nous. On fera la pagaille là aussi. Mais ce qu’il ne sait pas, c’est qu’on reviendra!



Untitled Goose Game

Offert pour Mac, PC et Nintendo Switch. De deux à trois heures.