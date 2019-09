Les applications de la semaine: notre casse-tête du moment

Les jeux de type casse-tête sont légion sur les plateformes d’applications de Google et d’Apple. Encore un de plus, qu’est-ce que ça change ? Or, de temps en temps, un nouveau petit défi peut nous forcer à réfléchir un peu plus qu’à l’habitude et, parfois, réussit à rendre notre journée un peu plus agréable.

Le nouveau Kubrix, du développeur indépendant basé à Brooklyn Kenny Sun, fait partie de cette catégorie sélecte de perles rares. S’il ne réinvente pas la roue — on y observe les influences de jeux importants comme Monument Valley (Ustwo, 2014) ou, plus simplement, du cube Rubik —, Kubrix, avec son esthétique épurée et ses couleurs ultrasaturées, nous emmène, au fil de ses niveaux toujours de plus en plus complexes, à un certain état mitoyen entre le zen et une espèce d’hypersensibilité cyberpunk.

Pour résoudre les énigmes proposées, on doit faire tourner les faces d’un cube ouvert afin de permettre à un circuit partant de son centre de se connecter vers une ou plusieurs cibles. Le circuit s’illumine alors avec satisfaction. C’est simple, c’est efficace, et c’est gratuit. À essayer.



Offert pour iOS et Android