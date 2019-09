L'application de la semaine: «Journey» maintenant disponible sur iPhone

Il y a de ces trucs que l’on doit faire au moins une fois dans sa vie. Faire l’expérience de Journey — non, pas le groupe soft rock californien, mais le jeu du studio thatgamecompany — en fait partie. Et c’est enfin le moment d’en faire l’expérience. Sept ans après sa première parution, Journey n’est plus cantonné à la PlayStation de Sony, avec sa toute nouvelle parution pour l’iOS d’Apple et pour Windows 10.

Ce qui nous frappe d’abord, c’est sa facture visuelle franchement époustouflante. On va se le dire, sept ans, dans le monde des jeux vidéo, c’est une éternité. Mais pas ici. Tandis qu’on se retrouve seul au centre d’un désert avec, pour seul objectif, une montagne au loin, on prend un moment pour respirer. Le sable. La lumière. Les cordes mélancoliques, signées Austin Wintory.

Puis vient l’émotion. Manuel sur le monomythe de Joseph Campbell (Le voyage du héros), Journey prend le joueur par la main afin de l’emmener dans un voyage marqué par l’universalité. On n’en dira pas plus, l’aventure ne durant qu’une heure ou deux, tout au plus.

On y rencontrera des compagnons inconnus, d’autres joueurs en ligne, ou pas. Et on vivra des moments touchants, des moments qu’on aura rarement vus dans une œuvre interactive. Paisible, relaxant et sophistiqué : si on avait encore aujourd’hui besoin de la preuve que le jeu vidéo est un art, la voici.

Journey

Offert pour iOS, Windows 10 et Sony PlayStation 3 et 4

