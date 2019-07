Les applications de la semaine: deux (autres) jeux de chatons

On m’a dit que vous les aimiez, les chats ? Replongeons alors dans l’univers des jeux où ça miaule et ça ronronne… juste pour le plaisir.

L’usine des chats

Il y a de ces jeux où on essaie de comprendre, mais on n’y arrive pas. Cat Condo 2 en fait glorieusement partie. Ici, on accumule les félins au sein d’un arbre à chat géant où ils produisent régulièrement, par leur labeur affectif, une sorte de monnaie permettant… d’acheter d’autres chatons. Prenez deux chats identiques et fusionnez-les : ils généreront plus de profits. Plus de profits, plus de chats ; plus de chats, plus de profits. Allégorie marxienne ou passe-temps un peu hétéroclite ? On vous laisse deviner.

Cat Condo 2

Offert pour iOS et Android

Être chaton

Certains adorent les chatons plus que tout. C’est le cas du jeune protagoniste de Piffle, un garçon tellement passionné par les félins qu’il se costume lui-même, de même que son chien… en chat. Pour avancer au travers des 375 niveaux, on doit lancer des ballons-chats sur des briques jusqu’à ce qu’elles disparaissent toutes. Piffle ne réinvente pas la roue, certes, mais il s’agit d’un casse-brique intéressant, ne serait-ce que pour son design adorable.

Piffle

Offert pour iOS et Android

