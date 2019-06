Les applications de la semaine: courir ensemble

Qui a dit que la course à pied était un sport solitaire ? À l’ère du « J’aime », du partage et du commentaire, tout est propice à être étalé sur les réseaux sociaux… y compris la sueur et les odeurs corporelles.

Un entraîneur

Nous n’avons pas toujours envie de sortir courir. Or, Nike + Run Club se fait un plaisir de nous montrer la porte. La section « Mon coach » de l’application offre trois programmes d’entraînement : « Commencez », « Améliorez votre condition » et « Préparez-vous pour une course ». Nous répondons à quelques questions et l’application nous concocte un horaire sur mesure pour atteindre nos objectifs. Horaire qui, selon les statistiques recueillies lors de nos entraînements, est ajusté toutes les semaines. Et après chaque sortie, Nike + Run Club produit une image traçant notre parcours que nous pouvons facilement partager sur Facebook, Twitter ou Instagram.

Nike + Run Club

Offert pour iOS et Android

Des encouragements

Tout comme Nike + Run Club, Strava permet d’enregistrer nos courses et de voir nos progrès au fil du temps. Mais là où l’application se distingue, c’est par son aspect réseau social. Toutefois, ce n’est pas tout le monde qui se sentira à l’aise de partager, à bout de souffle, sa première course de 15 minutes avec parents, collègues et amis. Strava importe donc nos contacts et nos amis Facebook, nous permettant ainsi de choisir qui inviter dans notre cercle de sportifs. Après chaque course, nous pouvons faire connaître à celui-ci résultats, photos et trajets, et recevoir des « Kudos » en retour, l’équivalent du « J’aime » chez Strava. Il est aussi possible de rejoindre ou de créer des groupes pour le travail, la famille, ou même son quartier, pour enfin courir un peu moins seul.

Strava : Run, Ride, Swim

Offert pour iOS et Android



Le Devoir veut savoir ce que vous faites sur votre téléphone ! Faites parvenir vos histoires et une capture de votre écran d’accueil à osylvestre@ledevoir.com