«Moby-Dick» au Massachusetts

Sans voiture, on y va comme suit : une envolée pour Boston avec Air Canada ; un taxi vers Seaport ; une traversée vers Ptown avec la Bay State Cruise Company ; un taxi vers Hyannis ; une traversée vers Nantucket avec Hy-Line Cruises ; une envolée vers New Bedford avec Cape Air ; un taxi à l’aéroport de Boston.

À Provincetown, on pose ses pénates dans l’ancienne maison du capitaine Eben Snow. Datant de 1776, ce havre aussi confortable qu’esthétique est doté d’une jolie terrasse avec piscine. On se rend au sommet du Pilgrim Monument, érigé en souvenir des pèlerins du Mayflower, pour contempler le panorama. Et on mange au Lobster Pot, un boui-boui avec vue. Bon à savoir : juillet et août sont les mois les plus festifs, la population de la ville passant alors de 3000 à… 80 000 habitants !

À Nantucket, on loge à l’hôtel White Elephant ou chez l’un des membres du regroupement Nantucket Island Resorts. On va prendre l’apéro sur le patio du restaurant Or, The Whale, l’autre titre que Melville avait envisagé pour Moby-Dick. Et on va se régaler de homard au Brant Point Grill.

À New Bedford, on dort à l’hôtel Harbor. On visite sans faute le Whaling Museum pour sa fantastique maquette à demi-échelle du Lagoda, l’un des baleiniers qui échappa à la glace arctique lors du Great Whaling Disaster de 1871.

Renseignements : massvacation.com, whaletrailma.com, nha.org, gastonlacombe.com, artsdunetours.com et paam.org