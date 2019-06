De céramiques et d’oeuvres poétiques

L’expo-vente Ceramystic, qui depuis 15 ans avait lieu dans le hameau de Mystic, en Montérégie, a déménagé ses jolies oeuvres dans celui de Way’s Mills, en Estrie. Un rendez-vous exquis ce week-end au centre d’arts Rozynski.

S’il s’agit de la première édition de Ceramystic pour le centre d’arts Rozynski à Way’s Mills, l’histoire de ce festival de céramique remonte à 2004. C’est le potier Jacques Marsot qui, il y a 15 ans, a eu l’idée d’ouvrir au public son jardin à Mystic, petit village de la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, en Montérégie.

Sur une table couverte des oeuvres d’art du potier, dans le jardin du Rozynski, on peut lire sur une note touchante « Jacques Marsot : 1969-2019 ». C’est ici, sur le bord de la rivière Niger, que le potier annonce la fin de sa carrière. À 75 ans, le céramiste prend sa retraite et passe le flambeau à l’équipe du centre d’arts.

« Nous sommes heureux de poursuivre Ceramystic, dit la directrice depuis sa réouverture, en 2017, Aude Gendreau-Turmel. Et les habitués de ce rassemblement annuel de céramistes ne seront pas trop dépaysés, car nous avons repris à peu près la même formule qu’à Mystic. Nous la bonifierons avec le temps, au besoin. »

« Bien qu’un détour s’impose pour se rendre à Way’s Mills, le hameau baptisé en l’honneur de Daniel Way — un pionnier qui a construit un moulin à laine sur la Niger — a été dès le début du XXe siècle un témoin crucial du développement de la céramique au Québec », dit Johnny Piszar, maire de Barnston-Ouest, une des 12 municipalités de la MRC de Coaticook, qui regroupe les hameaux de Kingscroft et de Way’s Mills.

Photo: Russell and Raw

Le premier à établir son atelier ici a été le sculpteur Orson Wheeler, né à Way’s Mills en 1902. Puis, dans les années 1960, le sculpteur Stanley Rozynski et la céramiste Wanda Rozynska ont quitté leur studio de Montréal pour venir s’installer dans le hameau. Ils ont acheté le bâtiment de l’ancienne école primaire du village et l’ont transformé en 1964 en lieu de création, aujourd’hui le centre d’arts Rozynski.

« On a vu défiler ici Leonard Cohen [ami des Rozynski], Louis Dudek, François Dallegret, Satoshi Saito, Louise Doucet, Holly King, Don Corman… Le sculpteur et dessinateur Morgan Rosengard, un autre ami des Rozynski, habite toujours la porte à côté. »

Vingt-sept céramistes reconnus professionnellement par leurs pairs ou par le Conseil des métiers d’arts du Québec participent à l’événement. Chaque artisan a sa table où sont disposées ses oeuvres. L’expo-vente en plein air a lieu beau temps, mauvais temps.

« Certains exposent à la fois comme artisan et artiste, explique Aude Gendreau-Turmel. C’est le cas de la céramiste Isabelle Simard, qui a remporté cette année le concours de la résidence émérite du centre Rozynski. Elle a eu le plaisir, au printemps dernier, d’y résider six semaines pour développer son projet sculptural. »

Les visiteurs déambulent de table en table et apprennent l’art de la céramique dans un décor champêtre. Comment ces alchimistes de la terre transforment-ils une boule d’argile en oeuvre d’art en moulant, en façonnant et en tournant ? De quoi donner le tournis.

On a vu défiler au Centre d’arts Rozynski Leonard Cohen, Louis Dudek, François Dallegret, Satoshi Saito, Louise Doucet, Holly King, Don Corman... Et le sculpteur et dessinateur Morgan Rosengard habite toujours la porte à côté.

Stéphanie Fauteux enseigne le tournage au centre de céramique Bonsecours à Montréal, dans le cadre du programme collégial. « Il faut des heures de pratique pour développer la technique », explique la tourneuse qui crée de jolis objets utilitaires et culinaires pour le quotidien. « La terre est parfois capricieuse, les molécules capotent et l’oeuvre en devenir s’écrabouille en un tournemain. »

Le tournage donne aussi le tournis à Ève-Marie Laliberté, céramiste et designer graphique de formation, qui a mis au moins deux ans à maîtriser la technique. L’artiste façonne et tourne des pièces fonctionnelles, comme de jolies petites veilleuses ludiques décorées de manière organique et dont les courbes sont si épurées qu’on aurait envie de les cajoler.

Décharge

À l’extérieur, il y a l’expo-vente, puis le four à raku pour initier les intéressés à cette forme de cuisson japonaise — les participants repartiront avec un bol ou un gobelet sur lequel ils auront appliqué une glaçure avant de le mettre au four —, des tables à pique-nique et un comptoir de produits de la région pour se sustenter. Il y a aussi des activités à l’intérieur du centre d’arts, où l’on rend hommage à trois artistes coup de coeur dans un salon un peu rétro avec ses sofas rouges, qui a conservé l’esprit Rozynski des années 1960.

Parmi les activités, la médiation artistique en compagnie des artistes Marko Savard et Christine Ouellet, très ludique et qui demande la participation du public. « Le projet fait écho, entre autres, aux décharges dans les rivières », explique Marko Savard.

Mais comment intéresser le public aux problèmes environnementaux ? « En nous promenant dans la campagne, nous avons vu des amoncellements de pneus et ça nous a inspirés, racontent les artistes. La trace du pneu rappelle le fossile de la trace humaine. Laisser sa trace… un art de transformation, une oeuvre qui continue à vivre. »

Depuis le début de Ceramystic, le week-end dernier, la grande oeuvre progresse chaque jour et finira, avec l’aide du public, en mégasculpture sur le bord de la rivière Niger. À ne pas manquer : c’est rigolo, original, poétique, philosophique, thérapeutique et environnemental !