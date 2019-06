Les applications de la semaine: la trousse du festivalier

Au Québec, « été » rime avec « festivals ». D’ailleurs, plusieurs de ces festivals offrent maintenant leurs propres applications, lesquelles seront bien utiles durant la festive saison. Sur bon nombre de cellesci, on retrouve le programme, la carte du site (où sont les toilettes ?) et des notifications avertissant du début imminent des spectacles auxquels on aimerait assister. Voici quelques ajouts à installer sur son téléphone avant de sortir s’amuser.

Rester hydraté

Dehors, en plein soleil, il est facile d’oublier de s’hydrater. WaterMinder nous rappelle de boire de l’eau dans ces situations. Personnalisable selon sa taille et ses besoins, l’application prend même en charge toutes sortes de boissons, comme la bière ou le café. Un indispensable. Et qui sait, peut-être en fera-t-on une habitude ?

WaterMinder

Offert pour iOS et Android.

Connaître les paroles

Musixmatch est un bon outil pour en apprendre plus sur les artistes émergents, les nouveaux sons et autres curiosités sur lesquels on peut tomber dans les festivals. Instantanément, on peut non seulement reconnaître une chanson, mais aussi en lire les paroles, synchronisées avec la musique. Une option permet même de traduire les paroles si on le souhaite.

Musixmatch

Offert pour iOS et Android.