Les applications de la semaine: on a marché sur la lune

Neil Armstrong, Edwin E. Aldrin Jr. et Michael Collins. Ensemble, il y aura 50 ans le 20 juin, ces trois hommes ont mené la mission Apollo 11, lors de laquelle l’être humain a marché sur la Lune pour la première fois. Quoi de mieux pour fêter cet anniversaire que de se mettre dans leur peau ?

Du plus complexe

Férus de simulateurs de vol ? Pour vous, un cockpit de Boeing 747 n’a aucun secret, même si vous ne vous y êtes jamais assis ? Essayez donc de faire voler une fusée Saturn V ou de faire alunir le module lunaire de Buzz Aldrin et de Neil Armstrong. Space Simulator de Brixton Dynamics permet de faire tout ça, et ce, dans les moindres détails. Mais attention : une fusée de 41 mètres de long transportant plusieurs millions de tonnes de carburant, ça fait des dégâts lorsque ça s’écrase.

Space Simulator

Brixton Dynamics. Offert pour iOS, Android et Steam.

Au plus simple

Apprendre à piloter une fusée ou un module lunaire, même pour le plaisir, n’est pas donné à tout le monde. Le jeu Orbit du studio Highkey Games permet plutôt d’apprivoiser la gravité. La proposition est simple : des trous noirs sont disposés sur l’écran, et le joueur doit « lancer » des planètes dans leurs orbites tout en espérant qu’elles ne se feront pas avaler. Le design est minimaliste et la musique classique (Chopin, Debussy, Schumann et Scriabine) accompagne parfaitement l’interactivité zen de la chose

Orbit

Offert pour iOS, Android et Steam.