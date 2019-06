Les applications de la semaine: choisir son lecteur

Il existe des dizaines de lecteurs de balados sur toutes les plateformes. En choisir une peut être difficile, surtout lorsque changer d’application implique aussi d’avoir à se réabonner à tous ses podcasts préférés. Laquelle est la meilleure sur chaque plateforme ? Voici notre sélection.



Sur iOS

Le lecteur installé par défaut sur les appareils iOS, Balados, est, de loin, l’application d’écoute de balado la plus populaire dans le monde Apple, mais il existe de meilleures options. Overcast, du concepteur Marco Armant, est notre préférée. L’application intègre les fonctionnalités de base d’un lecteur de balados, en plus d’incorporer des outils de partage avancés, comme l’exportation d’un podcast sous la forme d’un clip vidéo pour les réseaux sociaux. Castro, du studio Supertop, est aussi une bonne option pour les personnes s’abonnant à un grand nombre de podcasts, mais qui n’ont que peu de temps pour les écouter grâce à ses fonctions de triage avancées.

Sur Android

L’écosystème d’applications de balados est un peu moins riche sur Android. Sans surprise, l’application Balados de Google, qui n’est pas installée par défaut, est de loin l’application gratuite la plus complète de l’environnement. Pour les personnes prêtes à débourser un peu, on aime beaucoup Pocket Casts de Podcast Media qui est la meilleure application disponible sur Android. Elle est simple, épurée et efficace, et elle est celle qui se rapproche le plus de l’application installée par défaut sur les appareils d’Apple, avec des fonctions en plus. Castbox de Castbox.fm est aussi recommandable pour son interface solide permettant de découvrir aisément de nouveaux balados.