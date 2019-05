Les applications de la semaine: apprivoiser la nature

Pour initier les plus petits au respect de la nature, le mieux, c’est d’aller à l’extérieur. Mais ce n’est pas toujours possible, surtout lorsqu’on vit en ville. Ces deux applications invitent les jeunes à en apprendre plus sur les animaux… en forêt ou dans son salon.

À l’extérieur

Partir à l’aventure et découvrir ! iNaturalist est un réseau social pour les amateurs d’animaux, de plantes et d’insectes. Vous ou vos petits avez découvert un être vivant intéressant lors d’une randonnée ou d’une sortie au parc ? Prenez-le en photo et l’application tentera ensuite de l’identifier selon votre localisation et une reconnaissance visuelle. D’autres membres du réseau pourront aussi vous aider à en apprendre plus sur celui-ci.

iNaturalist

Offert pour Android et iOS

À l’intérieur

On sait bien que ce n’est pas toujours possible de sortir. Pour les journées pluvieuses, le jeu Toca Nature amène la nature dans notre salon. Tenant des principes du jeu libre, Toca Nature offre un grand territoire carré que l’on peut modeler comme un carré de sable.

Ajoutez des arbres ou un lac, et un renard ou un castor pourraient bien venir faire leur tour. Grâce à une loupe, on peut s’approcher de l’animal et observer ses comportements ou lui dénicher de la nourriture.

Toca Nature

Offert pour Android, iOS et Kindle Fire