Applications de la semaine: pour se défouler

Chaque fois que je prends mon téléphone, voilà que je me demande : quel autre événement horrible est-il en train de se passer quelque part dans le monde en cet instant précis ? Cathédrale en feu, gazouillis vitrioliques, attentats, inondations, on en passe. Heureusement qu’on peut aussi s’évader et, surtout, se défouler, dans ces deux classiques du jeu de combat.

Le classique des classiques

Le premier Street Fighter, publié en 1987, a mis en place les conventions du genre du jeu de combat. Quatrième opus de la série, Street Fighter IV, sorti pour la première fois en 2008, respecte pleinement la formule originale : personnages culturistes plus gros et grands que nature et superpouvoirs étranges y sont toujours au rendez-vous. Adapté pour téléphone intelligent, Street Fighter IV permet de jouer seul contre l’ordinateur ou, mieux, en ligne contre des amis ou des inconnus.

Street Fighter IV Champion Edition

Publié par Capcom, offert pour iOS et Android

L’autre classique

Réponse de SNK aux Street Fighters, King of Fighters est préféré par plusieurs pour ses personnages mieux équilibrés, offrant des chances égales de remporter un match entre deux joueurs de même niveau, peu importe le héros choisi. Et des héros, il y en a. King of Fighters-i 2012, adaptation mobile de King of Fighters XIII, regroupe 32 personnages tirés de l’univers des jeux de SNK. Ici encore, on peut jouer seul ou en ligne, mais bonne chance pour trouver un adversaire. Tous nos matchs se sont déroulés avec des joueurs venant apparemment du Japon, avec tous les problèmes de connexion qu’une telle distance peut occasionner.

The King of Fighters-i 2012

Publié par SNK, offert pour iOS et Android