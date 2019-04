Tout pour «instagrammer» comme un pro

Influenceur ? Micro-influenceur ? Ou simplement aficionado d’Instagram ? Nous voilà à un point où chacun peut devenir sa propre marque sur les réseaux sociaux. Ces deux applications nous aideront à « instagrammer » comme un pro.

Un éditeur photo professionnel

Rivaliser avec Adobe Photoshop pour une fraction du prix, est-ce possible ? Pixelmator pour iOS s’en approche. L’application permet de retoucher des images, soit en ajustant son exposition ou en gommant un défaut avec son remplissage intelligent. Pixelmator supporte même des calques, des modes de transparence et le format de fichiers PSD de Photoshop. Pour les utilisateurs d’iPad, l’application se marie très bien à l’Apple Pencil.

Pixelmator pour iOS

Design complexe sur le pouce

L’application Over ressemble un peu à Canva, dont on vous a déjà parlé précédemment. Over, en revanche, se concentre sur la création de publications visuelles léchées pour les réseaux sociaux au lieu de tenter d’être un outil de design touche-à-tout. Résultat, l’interface est ici beaucoup plus épurée et simple d’utilisation sur un téléphone intelligent. Il ne suffit que de choisir un modèle et d’y ajouter ses propres images et textes. Certains modèles de publications sont gratuits, d’autres payants.

Over Edit & Add Text to Photos

