Les applications de la semaine: jouer autrement

Le rythme de la vie est déjà assez effréné, on n’a pas besoin d’en rajouter avec de la compétition. Pour vos prochaines minutes passées en classe sardine dans le métro ou l’autobus, voici deux jeux où détente est le mot d’ordre.

Relier les points

Gauche, droite, bas, gauche, haut, droite; relier les points de couleur de Splashy Dots n’est pas toujours facile. Casse-tête au style art moderne, ce jeu n’a qu’un but: relier les différentes taches dans le bon ordre pour arriver au point final. À l’écran, les liens entre ces points deviennent de longs traits de peinture, formant, pour finir, des « œuvres » d’art abstrait. Les couleurs sont belles, et les casse-tête, une fois passés les niveaux d’apprentissage du jeu, sont de véritables remueméninges. Attention, la solution n’est pas toujours la plus évidente, et plusieurs défient la logique.

Splashy Dots

Crimson Pine Games, offerte pour iOS et Android

Jouer à l’adulte

#Adulting, performance d’être adulte. Ce mot est sur les lèvres (ou les tweets) de plusieurs millénariaux. Le jeu #SelfCare du studio Tru Luv Media explore le concept. Dans ce jeu de rôle, on prend soin d’un soi virtuel. On fait la lessive, on décore, on… respire. Les tâches quotidiennes de l’adulte dans la fin vingtaine sont ludifiées ici de façon similaire au jeu Florence dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. #SelfCare, par contre, passe outre la trame narrative et va droit au but. Exercice d’empathie et de travail sur soi, expérience zen, on y trouve ce qu’on a à y trouver.

#SelfCare

Try Luv Media, offerte pour iOS et Android