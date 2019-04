Les applications de la semaine: nouveaux parents?

Félicitations ! L’arrivée d’un nouveau membre de la famille est toujours une source de joie… mais s’occuper de bébé, c’est beaucoup de travail. Ces deux applis permettront d’avoir l’œil sur le nouveau poupon, que l’on soit parent, membre de la famille ou ami.

Moniteur pour bébé

Avez-vous une vieille tablette ou un téléphone intelligent qui dort dans un tiroir ? Pourquoi ne pas le recycler en moniteur pour bébé ? L’application Baby Monitor 3G s’installe sur deux appareils intelligents. On place ensuite un des appareils près de bébé, caméra pointée sur le berceau, et on lance l’application. On peut ensuite vaquer à ses occupations durant la sieste, comme dormir (enfin !), sans s’inquiéter. Si bébé se réveille, l’application envoie une notification aux parents et permet de le voir et même de lui parler. S’il fait trop sombre dans la chambre, une fonction étrange permet d’activer le flash pour « mieux voir » le bébé. Mais alors là, on ne garantit pas un retour rapide au calme.

Baby Monitor 3G

TappyTaps, offerte pour iOS et Android

Bébéstagram

Le microréseau social Tinybeans permet de partager avec sa famille et ses amis proches les petits moments de la vie de tous les jours. Et de ces moments importants, il y en a souvent dans la vie d’un enfant. Première nuit sans se réveiller ? Photo. Premiers pas ? Vidéo. Premier anniversaire ? Album photo papier. Un peu plus privé que d’autres réseaux sociaux, comme Instagram et Facebook, Tiny Beans offre le plein contrôle sur qui peut voir ses images partagées. Tinybeans offre aussi une fonction infolettre quotidienne pour garder informés ceux et celles qui utiliseront peu souvent l’application.

Tinybeans

Tinybeans, offerte pour iOS et Android