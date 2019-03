Les applications de la semaine: apprendre en s’amusant

Nombre d’enfants adorent les écrans. Mais qui a dit que temps d’écran allait de pair avec temps perdu? Voici deux applications à la fois ludiques et pédagogiques pour les plus jeunes. Un temps d’écran plus sain pour les petits ? Oui, c’est possible !

Le carnaval des animaux



L’application SoundForest est un mini-instrument de musique numérique où les notes sont remplacées par de petits animaux. Pour en jouer, il suffit de placer quelques-unes de ces 160 petites bêtes dans leurs écosystèmes musicaux respectifs (il y a la forêt, le désert, la jungle et l’océan), et le logiciel fait le reste. Notre petite pièce peut ensuite jouer en boucle, ou on peut continuer et créer une courte chanson. De quoi inspirer les apprentis DJ, mais attention : prévoyez de leur fournir une paire d’écouteurs. SoundForest n’est disponible qu’en anglais.



SoundForest

Justin Alexander, offert pour iOS



Jouer, c’est coder



Pour apprendre à programmer avec Swift Playgrounds, il suffit de savoir lire. Plus qu’un didacticiel pour l’apprentissage du langage de programmation Swift d’Apple, l’application pour iPad gratuite permet aux tout-petits de se faire les dents sur des concepts généraux à tous les langages de programmation, comme les concepts de valeurs et d’objets, sans s’en rendre compte. C’est que Swift Playgrounds est avant tout une collection de petits casse-tête à résoudre… par le code. À découvrir, avec ou sans les parents. Swift Playgrounds est disponible en français et en 13 autres langues.



Swift Playground

Apple, offert pour iPad