Les applications de la semaine: le kit du travailleur autonome

Être travailleur autonome a ses hauts et ses bas. Oui, nous n’avons pas de patron, mais, d’un autre côté, c’est à nous de faire notre propre comptabilité. Ces deux applications, gratuites et multiplateformes, nous permettent de garder un petit robot-comptable dans nos poches.

Enregistrer chaque minute

Lesquelles de vos tâches quotidiennes sont les plus rentables, et lesquelles rapportent le moins? Combien de minutes avez-vous réellement mises sur ce dernier projet? Avez-vous bien facturé cet appel de consultation? L’application Toggl, gratuite pour les travailleurs autonomes, permet de comptabiliser facilement chaque minute passée à œuvrer sur ses affaires. Le logiciel a une interface soignée et intuitive, mais on regrette qu’il ne soit proposé qu’en anglais.

Toggl

Offert pour toutes les plateformes (iOS et Android)

Facturer en quelques secondes

Existe-t-il un moment plus satisfaisant dans la vie du pigiste que celui de facturer son dur labeur à ses clients ? Je ne crois pas. Mais jongler avec des logiciels lourds comme Microsoft Excel seulement pour créer une facture à l’allure professionnelle, c’est un peu moins plaisant. Le service de comptabilité virtuel Freshbooks offre un outil gratuit, tout simple, pour générer et transmettre des factures depuis son téléphone. Adaptée au contexte québécois, z documents en français ou en anglais en quelques minutes. Ne reste plus qu’à attendre les chèques.

Invoice Creator

Offert sur iOS seulement