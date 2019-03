Les applications de la semaine: un environnement d’écriture idéal pour iOS

Depuis que l’écriture a été inventée par l’être humain, celui-ci s’évertue à communiquer avec son prochain par écriteaux de pierre, feuilles de papier ou écrans numériques interposés. Ces deux applications ne vous aideront peut-être pas à mieux amener vos sujets, mais elles devraient tout de même vous être utiles dans vos projets de composition.

Tous nos écrits en un endroit

Je serai honnête avec vous, Ulysses est mon logiciel de traitement de texte préféré sur Mac OS et iOS. En fait, toutes ces chroniques d’applications jusqu’à aujourd’hui y ont été composées. Synchronisé via le service iCloud d’Apple, Ulysses passe outre les vieilles notions de fichiers, de dossiers et de formatage. Dans cette application, tous nos écrits se retrouvent en un seul endroit. On peut leur ajouter des mots-clés pour les classer, en combiner plusieurs et les réordonner. Ici, pas question d’être distrait par sa mise en page: Ulysses n’utilise que du texte brut et offre une interface épurée pour environnement de rédaction. Lorsque notre projet est prêt, il est ensuite possible de l’exporter vers le Web ou vers l’imprimé… ou les deux.

Ulysses

Ulysses, offert pour Mac OS et iOS

Un dictionnaire à la portée de la main

Malheureusement, la version mobile d’Antidote ne comprend pas son légendaire correcteur de texte. Elle inclut, cependant, son dictionnaire numérique complet. Besoin de trouver rapidement un synonyme pour un mot trop utilisé ou d’un petit éclairage sur une règle grammaticale? Antidote est là pour ça!

Antidote Mobile — Français

Druide informatique, offert pour iOS