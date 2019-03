Les applications de la semaine: nostalgie, quand tu nous tiens

Un remake est-il toujours de mise ? Même dans un milieu en constante évolution caractérisé par les avancées technologiques, certains jeux vidéo rétro tiennent toujours des années plus tard. En voici deux adaptés pour les appareils mobiles, mais laissés inchangés.

Pour vaincre (à nouveau) monstres et dragons

Quoi ? RuneScape (2001) existe toujours ? RuneScape ! Non seulement est-il toujours vivant, mais le jeu de rôle massivement multijoueur est même encore en développement. Maintenant appelé Old School RuneScape et conservant son vieux look polygonal, RuneScape a finalement été adapté pour les appareils mobiles. Il est même possible de revenir à notre ancien personnage laissé derrière dans les limbes de nos mémoires de l’école secondaire avec nos broches, nos Tamagotchis et nos peines d’amour.

Old School RuneScape

Jagex Games Studio, offert pour iOS et Android

Pour (re)devenir maître Jedi

Le classique jeu de rôle Knights of the Old Republic (2003) permet à tous de devenir un maître Jedi ou un seigneur Sith. Décrit par plusieurs comme un des meilleurs jeux de la franchise Star Wars, il permet maintenant de revivre cette aventure sur son téléphone portable ou sa tablette. Choisirez-vous de vous battre pour le bien, ou errerez-vous plutôt du côté obscur ? Dans tous les cas, que la Force soit avec vous.

Star Wars : Knights of the Old Republic

Aspyr Media, offert pour iOS et Android