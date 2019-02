Les applications de la semaine: deux jeux pour les amateurs de chatons

Je ne m’en cacherai pas: je préfère les chats aux chiens. Mais garder un de ces agents du chaos à la maison, c’est une autre affaire. Ces deux jeux permettent d’en avoir autant que l’on souhaite, sans problème, dans le fond de notre poche.

Des chatons qui collectionnent

Imaginez hériter d’une maison vide. Normalement, vous feriez les magasins pour dénicher les tables, chaises et appareils électroménagers nécessaires pour en faire un nid douillet, non ? Pas dans KleptoChats 2, où une foule de petits chatons kleptomanes capables de traverser les dimensions meubleront votre demeure… pour le meilleur et pour le pire. À chacun de leurs voyages, on ne se pose qu’une question : que rapporteront-ils cette fois-ci ?

KleptoChats 2

HyperBeard Games, offert pour iOS et Android

Collectionneurs de chatons

Il y a plus d’une quarantaine de chatons différents à dénicher dans le jeu Neko Atsume. Pour attirer ces grands voyageurs des ruelles dans votre cour, déposez-y un plat de nourriture et quelques jouets. Revenez à l’application un peu plus tard, et vous tomberez peut-être sur un nouveau compagnon avec qui jouer. Le concept est un peu ridicule, mais, pour ceux qui ont l’âme d’un collectionneur, l’offre peut facilement devenir alléchante.

Neko Atsume : Kitty Collector

Hit-Point Co., offert pour iOS et Android