Les applications de la semaine: explorer l’amour et la sexualité, au féminin

Fait à rappeler: ni le cinéma ni la photographie n’étaient reconnus comme des arts à leur naissance. Le jeu vidéo ne l’est toujours pas. Or, ces deux petits bijoux, qui explorent chacun à leur façon l’amour et la sexualité au féminin, nous y font réfléchir à deux fois. Oui, le jeu, c’est de l’art.

Elle, et son premier amour

À 25 ans, Florence cherche toujours l’amour. Comme ses pairs millénariaux, on la suit alors qu’elle essaie de le dénicher sur une application de rencontre. Mais si elle trouve l’âme sœur, c’est par hasard, au coin d’une rue. Une première relation n’est toutefois jamais facile. La routine s’installe, la magie s’effrite — et des cœurs sont brisés. Cadeau des designers de Monument Valley, Florence s’apparente plus à une bande dessinée interactive qu’à un jeu proprement dit. Ses petits casse-tête doivent être savourés doucement; l’expérience ne dure que quelques heures, mais on s’en délecte chaque minute.

Florence

Annapurna Interactive, offert pour iOS et Android

Elle, pilote de robots géants

Après une longue guerre froide menée contre une «Menace existentielle », l’humanité prend finalement conscience que ce danger interstellaire ne peut s’en prendre à elle. Les robots géants construits pour la combattre et les jeunes femmes entraînées à les piloter n’ont donc plus de raison d’être; elles deviennent elles-mêmes une menace pour le genre humain. Avec un style visuel décadent et une trame sonore planante, le roman interactif queer campé dans la science-fiction à gogo Heavens Will Be Mine suit les premières explorations de trois de ces jeunes pilotes démobilisées. Ces femmes sont sexy et elles le savent… et elles veulent en jouer — ou pas. Dans l’espace, l’homosexualité n’est plus un tabou.

Heavens Will Be Mine

Pillow Fight Games, offert pour iOS, Steam et Itch.io