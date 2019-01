Les applications de la semaine: une retraite zen, à la maison

Stressé? Anxieux? Ressentez-vous un mal-être? La méditation pourrait vous aider, mais avant de vous engager à suivre des cours de yoga, tentez l’expérience bien au chaud à la maison.

Séance de méditation guidée

Développée par le fabricant montréalais de leggings et autres vêtements de sport écologiques Rose Buddha, la nouvelle application Méditations comprend plus de 100 heures de méditations guidées, classées par différents durées et thèmes, comme la colère, le stress ou le lâcher-prise. Pour les débutants, l’application offre une section gratuite de méditations de base. Les plus avancés souhaitant débloquer tous les enregistrements devront s’abonner au service de Rose Buddha. L’entreprise envisage d’ajouter du contenu annuellement. De plus, payer un abonnement « engage le méditant dans sa pratique », souligne la cofondatrice de Rose Buddha, Madeleine Arcand. L’application ne révolutionne pas le design, mais c’est assez simple et épuré pour être facile d’utilisation. On ferme les yeux, et on fait « om ».

Méditations Rose Buddha

Rose Buddha, offert pour iOS et Android

Si on préfère transpirer un peu

Pour ceux et celles qui sont stressés par la méditation, l’application Asana Rebel propose un programme de mise en forme combinant yoga et activité physique. Offrant des explications claires et des vidéos pour chaque exercice, Asana Rebel est aussi franchement très jolie. Sa version pour iOS se connecte même à l’Apple Watch et à l’application Santé du système d’exploitation pour enregistrer sa progression et ses calories brûlées. Là encore, il faut payer un abonnement pour débloquer tous les exercices.

Asana Rebel

Asana Rebel, offert pour iOS et Android