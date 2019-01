Vert, le plein air!

Détour nature

Derrière chaque amateur de ski de fond ou de fatbike se cache, bien souvent, un ardent défenseur de l’environnement. Privilégier la propulsion humaine aux activités motorisées dans nos loisirs est souvent le signe d’un engagement au profit de l’environnement et du lien qu’on entretient avec la nature. Et si se rendre sur son lieu de pratique sportive pouvait aussi s’inscrire dans une démarche écoresponsable ? C’est désormais possible : les acteurs du tourisme de nature sont de plus en plus nombreux à offrir aux citadins un service de transport en commun jusqu’au pied des pistes et des sentiers.Cela fait 35 ans que l’entreprise propose des sorties de groupe toute l’année aux amoureux du plein air montréalais. Un service « clés en main » inclut le transport en minibus et le repas de midi pour des groupes de 13 personnes maximum. Ces escapades d’une journée sont accompagnées d’un guide-chauffeur, qui s’assure, entre autres choses, de la sécurité sur le terrain. Les produits les plus populaires chez Détour nature : du ski ou de la marche en montagne (raquettes ou crampons) dans les États du Vermont, du New Hampshire ou de New York (Adirondacks). Il y en a une multitude dans plusieurs régions du Québec. Certaines escapades fusionnent l’activité de plein air à une dégustation en soirée. Les points de rencontre sont multiples : métro Berri ou Crémazie Nord, Brossard et Laval.Le prix d’une escapade d’une journée tout compris s’élève à 85 $. Des excursions de trois jours sont aussi offertes. ☎ 514 312-2101 ou detournature.com Cette toute nouvelle coopérative de solidarité a été créée en 2018 par une trentaine d’acteurs en tourisme de la région de Lanaudière pour soutenir l’offre touristique locale. Pour sa première année d’activité, l’OBNL propose des sorties en raquettes au parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles ou, encore, du traîneau à chiens à Rawdon. Le transport est assuré par bus ou minibus selon la taille du groupe, avec quatre points de départ à Montréal et à Mascouche. Comme dans tout OBNL, les profits sont réinvestis dans l’offre touristique. Le point fort de Bonjour nature : tous les départs sont garantis… même pour un seul client !Le prix d’une escapade d’une journée tout compris varie entre 120 $ et 150 $. ☎ 450 834-8088 ou bonjournature.ca Voilà une initiative à saluer : un système de navette au départ de la grande région métropolitaine et de la capitale nationale pour se rendre au pied des pistes des stations de ski. Les Montréalais ont rendez-vous au métro Longueuil pour se rendre à Ski Saint-Bruno et au parc national du Mont-Saint-Bruno. Quant aux citoyens de Québec, ceux-ci peuvent aller à Mont-Sainte-Anne et au Massif en autobus toujours avec le laissez-passer Ski-Bus. Le service Ski-Bus est offert à partir du début janvier et se termine le 10 mars. Encore mieux : en prenant la navette, on obtient une réduction de 50 % sur le prix du billet de ski et de 25 % sur la location d’équipement. Un bel incitatif pour amener les skieurs à opter pour le transport collectif !Le prix de la navette aller-retour depuis Montréal est de 3,25 $, soit le prix du Réseau de transport de Longueuil. rtl-longueuil.qc.ca . Le prix de la navette aller-retour depuis Québec est de 27,95 $ (19,95 $ entre Mont-Sainte-Anne et Le Massif). ☎ 418 664-0460 ou toursvieuxquebec.com Non sans humour, elles se sont elles-mêmes baptisées les « Nana », les deux fondatrices de cet organisme qui s’est fixé un objectif depuis sa création en 2016 : amener les citadins jusque dans des parcs périurbains, comme le parc nature du Cap-Saint-Jacques ou celui du Mont-Tremblant, ou, encore, celui de Mauricie. Le service de transport Navette nature s’adresse aussi bien aux Montréalais sans voiture qu’aux touristes de passage. Au programme durant l’hiver : des sorties de jour, mais aussi des escapades nocturnes pour observer les chouettes et hiboux en compagnie d’un guide-naturaliste. Cette année, un projet-pilote en partenariat avec la Ville de Montréal propose une Route gratuite, particulièrement appréciée par les néo-Canadiens qui veulent découvrir leur terre d’adoption par la cour arrière !Le prix d’une escapade d’une journée incluant le transport varie de 45 $ à 53 $. ☎ 1 866 857-NANA ou navettenature.com Ce club, soutenu par la Fédération québécoise de la marche, organise durant la saison estivale des sorties de groupe pour aller sillonner les sentiers des parcs nationaux et autres espaces naturels. Le transport en autobus est toujours inclus dans l’activité. Des escapades de plusieurs jours sont également proposées aux citadins de la grande région métropolitaine. D’autres clubs moins « officiels » proposent un calendrier toute l’année et, bien souvent, le covoiturage entre membres du club est fortement recommandé. Les fédérations sont d’excellentes sources pour trouver un club de plein air, spécialisé ou non, et donc des partenaires motorisés.Le prix d’une escapade d’une journée incluant le transport varie de 72 $ à 79 $. ☎ 514 252-3330 ou randopleinair.com Les citadins sans voiture connaissent bien Communauto, spécialisée dans l’autopartage. Ce qu’ils savent peut-être moins, c’est que l’entreprise suggère des sorties en plein air sur sa plateforme (Communopolis) avec un calcul de ce que peut coûter le transport vers chaque destination. Durant l’été, chaque personne qui se déplace avec Communauto bénéficie d’un rabais de 50 % sur le prix du billet d’entrée dans l’un des parcs nationaux de Parcs Canada. Un partenariat brillant qu’on aimerait voir prolongé toute l’année !