Les applications de la semaine: s’organiser pour le retour à l’université

Il est ardu de recommencer l’université juste après les vacances des Fêtes. Dans le sillage d’une période de liberté totale, les étudiants se voient jongler avec cours, travaux, famille et travail. Avec ces deux applications, il est cependant possible de rester organisé et sain d’esprit.

Pour le control freak

L’application iStudiez Pro est l’option la plus complète des deux que je vous offre aujourd’hui ; elle combine agenda, horaire de cours, liste de travaux universitaires à terminer et examens à venir. On peut aussi y intégrer les numéros de téléphone et adresses courriel de ses professeurs pour ces moments où l’on a besoin de clarifications sur un essai à rendre le lendemain. Imposant, vu la quantité d’information qu’il permet de contenir, cet agenda électronique fera le bonheur du control freak. iStudiez Pro est multiplateforme et utilise son propre service de synchronisation.

iStudiez Pro

Enfiero, offert pour iOS, macOS, Android, et Windows

Pour faire simple

Things 3 est à l’opposé total d’iStudiez Pro. Reposant sur l’approche Getting Things Done de David Allen, Things 3 permet de se concentrer sur les tâches importantes à accomplir et de reporter le reste à plus tard. Cette application sera aussi un plaisir pour les yeux des amateurs de design avec son interface épurée et sa gestion de travail simplifiée. Un reproche: l’application doit être achetée à trois reprises si on veut l’utiliser sur plusieurs appareils (iPhone, iPad et Mac) et se limite à l’écosystème d’Apple. Ce petit outil de Cultured Code se synchronise aussi grâce à son propre service infonuagique.

Things 3

Cultured Code, offert pour iOS (iPhone), iOS (iPad) et macOS