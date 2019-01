Les applications de la semaine: mener à bien ses résolutions

Comme chaque année, nous voilà aux prises avec quelques résolutions du Nouvel An. Si l’année 2018 n’a pas été la bonne, ce pourrait être bien différent en 2019, grâce à ces deux applications pratiques.



Prendre une nouvelle habitude

Pour prendre une nouvelle habitude de vie, il faut avoir un objectif clair et, surtout, on doit s’y attaquer chaque jour. L’application Streaks suit un modèle simple : on s’assigne une tâche, comme lire Le Devoir chaque matin, et on s’en acquitte chaque jour. L’application encourage à compléter la série de jours où on aura rempli sa tâche et, rapidement, ce sera plus difficile de briser sa suite parfaite que de procrastiner.

Streaks

Crunchy Bagel, offert pour iOS seulement

Pour arrêter de fumer la cigarette

Arrêter de fumer n’est pas facile et, on ne se mentira pas, ce n’est pas en installant une application sur son téléphone qu’on peut magiquement y arriver. L’application Kwit apporte par contre une aide au futur ex-fumeur en ludifiant le processus de sevrage. Comme dans un jeu vidéo, l’application octroie des points pour chaque étape franchie. Elle rappelle aussi les bénéfices pour la santé qui s’accumulent après avoir arrêté de fumer et s’occupe aussi de calculer, chaque jour, l’argent qui serait autrement parti en fumée. En combinaison avec un traitement adéquat de cessation du tabac, c’est un outil de plus pour accomplir son objectif.

Kwit

Kwit, offert pour iOS et Android