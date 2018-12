Sorties week-end

Effets lumineux

Maintenant que l’hiver est officiellement commencé, il faut se motiver : dehors ! La nouvelle édition de Luminothérapie, installée depuis la mi-décembre, permet de faire d’une pierre trois coups : prendre l’air, admirer de jolies couleurs et entendre de la musique, tout cela simultanément. Le principe : s’amuser avec les 120 dominos géants de l’installation participative Effet domino, répartis en quelques stations, pour créer un « orchestre » maison extérieur. Exceptionnellement, le site sera ouvert jusqu’à 1 h du matin le 31 décembre, de manière à faire débouler l’année.

Jusqu’au 27 janvier à la place des Festivals. Entrée libre. Info : facebook.com/quartierdesspectacles

Dessins botaniques

Vous connaissez le Champ des possibles ? Cet espace vert communautaire du Mile End a servi de laboratoire pour des artistes en herbe durant toute l’année, artistes qui présentent maintenant leur travail. L’exposition Les dessins botaniques du Champ des possibles regroupe ainsi les dessins et les peintures — plutôt minimalistes — tirés de l’observation de spécimens découverts dans le vaste monde végétal du Champ des possibles. C’est l’occasion de s’initier à l’infiniment petit de la nature montréalaise survivante regardée de près.

Du lundi au vendredi jusqu’au 31 janvier chez Temps libre Mile End, 5605, avenue de Gaspé, local 106. Entrée libre. facebook.com/amisduchampdespossibles

Impro de Noël

Si vous n’avez pas eu assez de musique de Noël, c’est l’occasion de vous reprendre une dernière fois avant l’an prochain. Pour son ultime concert du dimanche de l’année, l’oratoire Saint-Joseph accueille l’organiste Jean-Michel Grondin et le baryton Pierre Rancourt pour Noël improvisé, un concert costaud sur des thèmes traditionnels de la France, de l’Espagne et de l’Angleterre. Avec, en finale, ce cher Adeste fideles.

Dimanche à 15 h 30 au 3800, chemin Queen Mary. Entrée libre. Info : saint-joseph.org

Coups de patins

Depuis mercredi, la glace de la patinoire de la Petite-Italie est ouverte — et elle n’attend que les jambes, petites et grandes, en mal d’exercice. Non seulement un animateur est sur place pour vous divertir pendant vos pirouettes, mais le prêt de l’équipement est gratuit. Et à partir du 12 janvier, des cours de patinage seront offerts aux petits (3-6 ans ou 5-10 ans) de même qu’aux adultes, à raison d’une fois par semaine durant cinq semaines (50-65 $).

Jusqu’en février au coin de Saint-Zotique et de Saint-Laurent. Info et inscriptions : bit.ly/2QTP9uZ

Noël au musée

Il n’y a pas à dire, le Musée de la civilisation, à Québec, ne chôme pas pour Noël et la fin d’année. Alors que les enfants peuvent redécouvrir le musée avec Alice (celle du pays des merveilles) jusqu’au 31 décembre, les adultes, eux, pourront danser sur les rigodons de musiciens experts dès le 1er janvier.

Jusqu’au 6 janvier au 2, côte de la Fabrique, à Québec. Info et billets : activites.mcq.org/noel