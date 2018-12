Sorties week-end

Musiques intérieures

Même s’il ne fera pas aussi froid pour ce temps des Fêtes que le précédent, on vous recommande tout de même de profiter de plaisirs intérieurs — notamment au Centre Phi, qui offre un programme spécial pour vos temps morts post-boustifaille. On vous suggère la plongée de trois bonnes heures qu’offre un billet pour Écho : réverbération dans l’espace, une expérience de réalité virtuelle sur le monde et les histoires qui nous entourent par le biais du son — musiques et mélodies diverses, donc, à la manière très contemporaine. On peut notamment se promener dans les répliques chinoises de Londres, Venise et Paris, rencontrer des personnages animés et voyager dans un vidéoclip de Valaire — ou jusque dans le cosmos avec la trilogie Spheres, en première canadienne.

Jusqu’au 20 janvier au 315, rue Saint-Paul Ouest. 13 ans et plus. 17,50 $-25 $. Fermé les 24 et 25 décembre. Heures de départ et programmation : phi-centre.com

Emballages maison

C’est le moment ou jamais de profiter des emballages maison de la librairie féministe l’Euguélionne, qui reçoit depuis la mi-décembre une « parade » d’écrivains et d’écrivaines pour animer la librairie — et, accessoirement, donner de beaux atours à vos achats littéraires. Samedi, place à MP Boisvert (Au 5e) et à Dimani Mathieu Cassando ; dimanche, il y aura Lucile de Pesloüan et Geneviève Darling ; et lundi, dernier jour avant Noël, la librairie accueillera Queen KA. Il va de soi que vous pouvez demander des emballages de haute voltige, juste pour la blague.

Samedi et dimanche de 14 h à 17 h et lundi de 16 h à 19 h 30 au 1426, rue Beaudry. Dons volontaires. Info : facebook.com/librairiefeministemtl

Sur la montagne

Quand vous aurez suffisamment dormi, mangé et paressé avec votre couverture, direction le mont Royal. En ce début officiel de l’hiver, on peut profiter de la location d’équipement pour glisser sur la patinoire réfrigérée, se promener dans les sentiers de ski de fond, se laisser tomber sur les (petites) pentes en chambres à air ou chausser des raquettes. Comme il fera probablement doux, il se pourrait que les sentiers soient bondés, mais n’est-ce pas l’occasion de tester votre résolution de patience pour 2019 ? Le 30 décembre, une randonnée de fin d’année en raquettes permettra d’accueillir la programmation plus costaude du mois de janvier.

Prix et horaires divers. Programmation complète : lemontroyal.qc.ca

Achats sans déchets

Allez, un dernier effort : le Marché de Noël zéro déchet vous attend pour une dernière ligne droite d’achats avant la (nécessaire) pause post-frénésie de préparatifs pré-festivités. Il y aura de tout pour faire plaisir à vos proches sans nuire à l’environnement : des soins corporels végétaliens, des accessoires de voyage zéro déchet et des emballages qui ne se jettent pas, entre autres choses qui donneront le ventre creux aux poubelles de vos amis.

Samedi et dimanche au 5e, 4437, rue Wellington. Liste des exposants : facebook.com/le5ieme