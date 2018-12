Les applications de la semaine: créer à partir de son téléphone intelligent

Combien de temps par jour passez-vous sur votre téléphone intelligent ? Il est fort probable que votre propre estimation soit en deçà de la réalité. Google et Apple ont lancé leurs propres initiatives pour nous permettre de mieux contrôler notre temps d’écran. Et si on pouvait aussi faire une meilleure utilisation de son téléphone, tout simplement ? Cette semaine, on cesse de seulement consommer du contenu… on en crée !

Démarrer son propre balado, simplement

Produire un balado est un art ésotérique : il faut louer des serveurs pour héberger ses fichiers, trouver le moyen de les diffuser, les faire indexer par iTunes… L’application Anchor chamboule tout ça en simplifiant la production de podcasts, de l’idéation à la diffusion. Pour commencer, on installe l’application et on appuie sur « enregistrer ». Anchor permet de recevoir des invités à distance, de faire du montage audio de base, et plus. Lorsque le balado est prêt, on peut facilement le partager sur la plateforme d’Anchor.

Anchor

Anchor FM inc., offerte sur iOS et Android.

Enfin écrire son premier roman

Il y a cette histoire que vous avez toujours voulu raconter ? Souffrez-vous du syndrome de la page blanche ? L’application Scrivener, de Literature and Latte, n’écrira pas ce premier roman toute seule, mais elle aidera à organiser l’écriture et à capturer ses idées, peu importe à quel moment ou à quel endroit l’inspiration viendra. Plus qu’un simple logiciel de traitement de texte, Scrivener agit comme un cartable pour ses notes, sa recherche et son plan de travail pour ensuite développer son histoire.

Scrivener

Literature and Latte, offerte sur iOS, macOS et Windows.