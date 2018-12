Les applications de la semaine: deux «hacks» pour l'iPhone

L’écosystème Apple a ses points forts : ses appareils s’intègrent bien les uns aux autres et ils sont faciles d’utilisation. Mais parfois, ils ne font pas exactement ce que l’on veut. Voici deux « hacks » pour iPhone ou iPad qui permettent de faire plus, avec moins.

Ouvrir et gérer tout type de document sur iOS

Avez-vous déjà reçu un fichier compressé de format ZIP par courriel que vous auriez voulu consulter alors que vous étiez loin d’un ordinateur traditionnel ? Le gestionnaire de fichiers Documents de Readdle permet de décompresser, de consulter ou de stocker à peu près n’importe quel format de fichier, à partir d’un appareil iOS. Pour l’utiliser, il suffit de partager les fichiers en question avec l’application et celle-ci agit ensuite comme un explorateur de fichiers traditionnel. L’application s’intègre à plusieurs services d’infonuagique comme iCloud, OneDrive ou Dropbox. Il est aussi possible de transférer sur votre téléphone des fichiers lourds, comme des films ou de la musique, directement dans l’application pour ensuite y avoir accès sans connexion Internet, dans l’avion ou le métro, par exemple.

Documents by Readdle

Readdle Inc., gratuit, offert seulement sur Apple iOS

Passer d’Apple Music à Spotify, et vice versa

Apple Music a de grandes qualités : l’application est parfaitement intégrée avec le reste du système iOS, la qualité audio de ses fichiers est souvent supérieure à Spotify et son interface est mieux pensée pour collectionner de nouveaux albums. Cependant, ses listes de lecture algorithmiques laissent à désirer comparativement à celles de Spotify, qui, elles, sont assemblées sur mesure. Il n’existe pas de moyen officiel de transférer des listes de lectures ou sa bibliothèque de musique entière d’un service à l’autre, mais il en existe maintenant un officieux grâce à SongShift. En plus de permettre la synchronisation des bibliothèques Spotify et Apple Music, l’application étend aussi ses tentacules jusque dans Deezer, Napster, Pandora, Tidal et YouTube, entre autres. Un essentiel pour les amateurs de musique.

SongShift

SongShift, essai gratuit, offert seulement sur Apple iOS