Sorties week-end

Quinzième souk@sat

Voilà revenu le temps du bazar souk@sat, qui rassemble chaque année depuis quinze ans une sélection serrée d’artistes et d’artisans québécois de grande qualité qui oeuvrent en mode, en édition, en sculpture, en joaillerie, en architecture, en textiles et en alimentation — pour ne nommer que ces spécialités. Déployé sur deux étages, ce souk toujours très fréquenté a l’avantage d’avoir une ambiance feutrée pour discuter avec les artistes présents.

Jusqu’à dimanche à la Société des arts technologiques, 1201, boul. Saint-Laurent. Entrée libre.

Récits de nous, sur nous

Pour le douzième chapitre de sa grande histoire du féminin par des voix féminines, le collectif Les Intimistes propose un thème symbolique : la transmission familiale. Sept auteures exploreront nos héritages, ce qui fait ce que nous sommes — nos corps, nos esprits, nos caractères, notre savoir. C’est l’occasion de trouver une inspiration nouvelle pour les conversations des tablées des Fêtes.

Vendredi à 19 h chez l’Éditeur, 7240, Saint-Hubert. Entrée : 7-10 $.

Créations responsables

Si vous n’êtes pas du genre à chercher dans les grandes surfaces vos présents et autres objets de la vie courante, l’idée de « déconsommation » du Salon des artisans récupérateurs vous allumera peut-être. Piloté par l’organisme ENvironnement JEUnesse, le marché accueille 35 artisans qui produisent leurs créations avec au moins 75 % de matériaux recyclés. Il y aura un brunch zéro déchet (samedi et dimanche, 8 $), des ateliers et des discussions sur la consommation responsable et le bâtiment durable (samedi et dimanche, contribution volontaire).

De vendredi (dès 16 h) à dimanche à la Maison du développement durable, 50, Sainte-Catherine Ouest. Entrée libre.

Dix ans de salon

Pendant ce temps, à Québec, le Salon Nouveau Genre fête son dixième anniversaire en grand en proposant non seulement deux éditions du marché, mais aussi deux sélections distinctes d’exposants. Ce sera donc l’occasion de rencontrer quelque 250 créateurs (céramistes, illustrateurs, designers, aquarellistes, alouette) et d’encourager l’art local tout en faisant vos listes de fournisseurs annuels — on dit ça comme ça.

Samedi et dimanche (aussi les 8-9 décembre) de 10 h à 17 h au 1240, 4e Avenue, à Québec. Entrée libre.

Le tour des Fêtes

Fidèles comme des horloges suisses, sept organismes en art de Québec s’unissent une nouvelle fois pour créer une « Virée des Fêtes » en plusieurs arrêts. Il y aura des animations diverses, des expositions spéciales et plusieurs marchés de Noël — dont l’un avec du papier cadeau fait à la main, on vous met au défi de le trouver.

Jusqu’au 6 janvier à L’Articho, à Sherpa-Pech, à la bibliothèque Gabrielle-Roy, à la SDC de Saint-Roch, au théâtre La Bordée, à Materia et à Engramme.