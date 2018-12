Les applications de la semaine: Fortnite et Final Fantasy XV

Avec les vacances des Fêtes, les jours froids et les tempêtes de neige à nos portes, le temps sera parfait pour découvrir de nouveaux jeux vidéo. Saviez-vous que votre téléphone intelligent est tout à fait capable de remplacer une console ? Voici deux jeux qui devraient bien vous occuper : une longue aventure épique et un curieux mélange de tir et de construction.

Le «shooter» de l’heure

Ne vous laissez surtout pas dérouter par son look enfantin : Fortnite, développé par Epic Games, est le jeu du moment. À preuve, on a même pu voir ses danses ridicules passer de l’autre côté de l’écran lors de la Coupe du monde de la FIFA. Son principe est simple : à la manière de Hunger Games, 100 personnes sont lâchées sur une île, mais une seule pourra s’en sortir. Pour compliquer l’affaire, ces combattants peuvent construire murs, escaliers et autres structures pour ainsi remporter l’avantage ou se mettre à l’abri. Maintenant offert pour les téléphones intelligents Apple et pour certains appareils Samsung, Fortnite vous laisse aussi vous joindre à la partie de vos amis sur d’autres plateformes.

Fortnite

Epic Games, gratuit, Apple iOS, Google Android

Une grande aventure

Alors que deux nations se font la guerre depuis trop longtemps, les héritiers de leurs trônes sont promis en mariage l’un à l’autre. Tout n’ira cependant pas comme prévu. Final Fantasy XV (Pocket Edition) est une version allégée du road trip épique du prince Noctis et de ses trois acolytes publié sur console en 2016 par Square Enix. Simplifiée pour les téléphones intelligents, la formule fonctionne si bien que l’adaptation a été réadaptée pour les consoles comme la Sony PlayStation ou la Xbox de Microsoft. À essayer.

Final Fantasy XV (Pocket Edition)

Square Enix, essai gratuit, version complète 27,99 $, Apple iOS, Google Android