Les applications de la semaine: protéger sa vie privée en ligne

On a tous déjà eu cette expérience: après avoir fait une recherche en ligne, on se fait proposer un peu partout sur Internet des publicités en lien direct avec ce champ d’intérêt. La vérité, c’est qu’on est tous sous surveillance. Voici deux outils simples d’utilisation pour la contrer.

Un meilleur bottin téléphonique

Tout ce qui se fait sur Internet commence par une requête DNS. Peu importe que vous cliquiez sur un lien, consultiez votre fil Facebook ou écoutiez une chanson, votre appareil doit demander à un serveur DNS, bottin téléphonique d’Internet, où trouver le contenu recherché. Seul problème, votre serveur DNS par défaut, offert par votre fournisseur de service, est dans plusieurs cas lent et peu sécuritaire. La nouvelle application de Cloudflare, 1.1.1.1, vous permet d’utiliser son propre bottin, sécurisé et jusqu’à six fois plus rapide que les autres. Facile d’utilisation, on l’installe, puis on l’oublie.

1.1.1.1

Cloudflare, gratuit, Apple iOS, Google Android

Le meilleur bloqueur de publicités

Marre des pubs? 1Blocker X vous en débarrasse complètement. Mieux encore, l’application promet de vous protéger de ces «cookies» pernicieux qui informent les publicitaires de vos intérêts personnels. Et comme l’application est payante et produite par une petite équipe de développeurs indépendants, elle promet aussi de ne pas vendre vos données au plus offrant. Point bonus: 1Blocker X vous donne le choix de cacher les sections commentaires de nombreux sites, vous aidant ainsi à garder votre tension artérielle sous contrôle. Pour les parents, installer 1Blocker X sur les appareils des enfants permet de bloquer certains sites Web de son choix et le contenu pour adultes.

1Blocker X

Salavat Khanov, essai gratuit, Apple iOS et macOS seulement