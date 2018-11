Sorties week-end

Arrêts santé au Salon

Si vous errez toujours au Salon du livre de Montréal sans savoir où vous arrêter pour plus de trois minutes, voici quelques idées d’activités pour enrichir vos découvertes : lesd’écrivains et de personnalités du livre, dont Michel Tremblay, Biz, Jean-Christophe Réhel, Hélène Dorion, Natasha Kanapé Fontaine, Manon Massé , Patrick Senécal, Joséphine Bacon et Stéphanie Boulay (d’ici dimanche à la Maison des libraires) ;menée par la revue Liberté, qui consacre son nouveau numéro à cette thématique dans un contexte où le monde traverse plusieurs crises (samedi à 14 h 30 à l’espace Café Les Apostrophes) ; la séance dequi ont marqué des auteurs et auteures, dont Olivia Tapiero, Naomi Fontaine et Kevin Lambert (vendredi à 19 h 15 au Carrefour) ; et la, qui sera… eh bien, vous le saurez sur place (samedi à 12 h 30 au Carrefour).

Un premier marché

Comme les Fêtes s’en viennent, les grands marchés d’artisans commencent aussi à s’inviter au calendrier. Premier de la liste : le Marché de novembre , qui célèbre aussi la saison hivernale — ça ne pourrait pas mieux tomber. Au programme de la journée : la possibilité de fouiller les kiosques de 35 créateurs, un espace végétal où il sera aussi possible de fabriquer sa propre couronne de conifères, un atelier pour enfants de création de cartes de souhaits et un atelier d’introduction sur le monde du café sur le principe « de la plantation à la tasse », avec dégustation (il reste des places pour celui de 16 h, faites vite).Samedi de 10 h à 18 h au Ausgang Plaza, 6524 Saint-Hubert. Entrée libre.

30 ans de docus

Pour célébrer ses 35 ans, Documentary Organization of Canada a lancé DOC35, un événement-série de trois films pigés dans les trois dernières décennies et qui représentent la mission de réflexion et de mémoire du documentaire. Il en reste deux au programme : Manufacturing Consent. Noam Chomsky and the Media, sur la vie et la pensée de l’essayiste américain, en présence du réalisateur Mark Achbar (samedi à 15 h 30), et Undying Love, sur les amours perdues et retrouvées, dans l’Europe de l’après-guerre, de ceux qui ont vécu l’horreur des camps, aussi en présence de sa réalisatrice Hélène Klodawsky (dimanche à 16 h).Samedi et dimanche à l’auditorium de la Grande Bibliothèque, 475 boul. De Maisonneuve Est. Gratuit.

Danses sur Sullivan

Dans le cadre de l’exposition Françoise Sullivan du Musée d’art contemporain de Montréal , la chorégraphe Catherine Lavoie-Marcus (et six autres performeurs) présentent la performance-atelier de danse Les anarchives Sullivan, une relecture des archives sur les oeuvres et la vie artistique de l’artiste. Rendez-vous sur les lieux mêmes de l’exposition.Samedi et dimanche de 13 h 30 à 16 h 30, 185 rue Sainte-Catherine Ouest. Entrée : 6-17 $.