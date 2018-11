Les applications de la semaine: photos et nouvelles

Supprimer ses photos en trop

À force de prendre avec son cellulaire deux ou trois photos de suite, pour s’assurer que son sujet n’y ait pas les yeux fermés (ou parce que le chat est trop mignon), on se retrouve souvent avec des images dupliquées qui prennent trop de place sur notre appareil. Pour faire le ménage, des outils comme le Remo Duplicate Photos Remover existent. Après un bref balayage de vos images, l’application présente des groupes de photos semblables et permet de les trier rapidement tout en supprimant celles qui sont de trop. Pratique !

Remo Duplicate Photos Remover

Remo Software, Apple iOS, Google Android

Lire les nouvelles en messages textes

Même si vous épluchez consciencieusement votre journal préféré tous les matins, il se peut que vous ayez une fringale pour quelques nouvelles supplémentaires en cours de journée. Quartz offre une façon originale de consulter l’actualité américaine et internationale. Son interface ressemble à une conversation par messages textes : dès l’ouverture de l’application, Quartz vous envoie un bref message sur une nouvelle, et vous pouvez demander d’en savoir plus à ce propos — on vous enverra trois ou quatre autres messages à ce sujet, en plus d’un lien vers un article complet — ou de passer au prochain sujet. Le format est drôle et personnalisable ; on peut utiliser l’option « Trump snooze », qui coupe les nouvelles sur le président pendant 24 heures… En anglais seulement.

Quartz Brief

Quartz, Apple iOS, Google Android