Sorties week-end

Finis, les déchets

Adopter un mode de vie « zéro déchet » peut paraître hors d’atteinte, mais tout changement commence par de petits gestes. Ce sera chose possible au deuxième festival Zéro déchet, où une multitude de conférences et d’ateliers donneront de quoi réfléchir aux néophytes comme aux adeptes finis — il sera question de consommation responsable, de gestion des déchets, d’obsolescence programmée, de décroissance, de gaspillage alimentaire, de compost et de recyclage, notamment. On pourra aussi discuter avec les exposants, visiter un appartement zéro déchet bâti sur place et visionner, samedi soir, le documentaire d’Al Gore Le temps de l’action (2017), la suite d’Une vérité qui dérange (2006) — tous deux sur les changements climatiques.

Samedi et dimanche au Marché Bonsecours, 300, rue Saint-Paul. Entrée gratuite, mais inscription nécessaire.

Refaire du cinéma

Après avoir exploré les auteurs de théâtre classique, la Ligue nationale d’improvisation se lance dans un nouveau défi : revisiter les classiques du cinéma. Quinze comédiens regroupés en trios devront s’approprier les univers de dix cinéastes, dont Quentin Tarantino, Pedro Almodóvar, Xavier Dolan, Stanley Kubrick et Léa Pool. Le format sera quelque peu particulier : après une présentation générale de l’esthétique et des codes de chaque cinéaste, les comédiens devront présenter des improvisations brèves avant de se lancer, devant caméra, dans une séquence spontanée faisant justice au style du réalisateur… durant 30 minutes. Tout un défi.

Tous les soirs (sauf les lundis et mardis) jusqu’au 10 novembre à Espace libre, 1945, rue Fullum.

Entendre les exils

Il est assez rare de pouvoir entendre les voix des réfugiés, demandeurs d’asile et autres immigrants dans un cadre public et collectif. Sous le chapeau du Festival du monde arabe, le collectif Passeurs de voix organise une lecture publique du texte Migraaaants de l’écrivain franco-roumain Matéi Visniec — événement qui s’inscrit aussi dans la création du spectacle J’irai migrer chez vous. Après la lecture, qui se veut un appel au vivre-ensemble, il sera possible de partager une histoire, un poème, un souvenir autour de l’exil forcé.

Dimanche de 15 h à 16 h à l’espace Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts.

Mots du fleuve

Un beau programme vous attend au Salon du livre de Rimouski si vous êtes de passage dans le Bas-du-Fleuve. Nos suggestions : passer voir L’arbre à palabres, un spectacle consacré à la diversité littéraire auquel participeront notamment Alexandre Jardin, Joséphine Bacon et Tristan Malavoy (vendredi à 17 h au café du Moussonneur), et se laisser happer par le lancement-spectacle de Maxime Catellier et Jacques Bertrand junior, publiés chez L’Oie de Cravan, qui offriront une prestation acoustique suivant le credo « À la pinte buvons, l’amer est beau » (vendredi à 21 h au bar Le bien et malt).

Jusqu’à dimanche à Rimouski.