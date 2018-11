Les applications de la semaine: santé et maux de tête

Surveiller ses grains de beauté...

Selon Santé Canada, le meilleur moyen de détecter un cancer de la peau au stade initial est d’examiner sa peau régulièrement et de consulter un médecin si on remarque par exemple des changements sur un de ses grains de beauté. Si la tâche peut sembler fastidieuse, Miiskin permet de le faire rigoureusement et assez rapidement, à la fréquence souhaitée. On établit d’abord dans l’application la localisation de chaque grain de beauté à surveiller sur son corps, puis on prend simplement une photo de chacun d’entre eux. Chaque fois qu’on répète l’opération, on peut comparer avec la photo précédente. Les fonctions de base sont gratuites et la version premium coûte 5,50 $ par mois ou 31 $ par année (15 % des profits sont remis à la Fondation canadienne du cancer de la peau).

Miiskin

Miiskin, Apple iOS, Google Android

… et ses maux de tête

Vous souffrez fréquemment de maux de tête ou de migraines, et cherchez comment vous pourriez améliorer votre situation ? L’application gratuite Migraine Buddy permet de répertorier toutes les « attaques » de maux de tête ressenties et leurs déclencheurs probables. Chaque fois que vous avez des maux de tête, vous pouvez entrer le type de douleur, l’intensité, l’endroit où vous vous trouviez lorsque le mal de tête est survenu, la localisation des sensations, les trucs que vous avez essayés pour faire passer la douleur, la médication prise… pour éventuellement partager les données avec votre médecin si vous le souhaitez. L’interface est en français.

Migraine Buddy

Healint, Apple iOS, Google Android