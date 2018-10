Sorties week-end

Balados de femmes

Tout un festival consacré au balado de création : c’est ce que propose Résonance, trois jours de « cinéma pour les oreilles » pilotés par l’organisation sans but lucratif Magnéto. Cette année, la programmation se consacre à la parole des femmes, en particulier autochtones. Quelques suggestions : vendredi, une grande fête d’ouverture suivra la première montréalaise d’Aalaapi, une incursion dans le Nord par l’histoire de cinq jeunes femmes originaires du Nunavik ; samedi, la cinéaste Alanis Obomsawin discutera du son — comme dans « ce qu’on ne peut qu’entendre » — après la projection de son documentaire Kanehsatake : 270 ans de résistance ; et dimanche, en matinée, les enfants auront leur séance d’écoute jeunesse, trente petites minutes qui plairont aux parents.

De vendredi à dimanche au Cinéma moderne, 5150, boulevard Saint-Laurent. 38 $, passeport pour trois jours, et 18 $ pour un jour).

Bonsoir, messe noire

Si vous désespériez de trouver une soirée originale pour marquer la fête des Morts (aussi appelée Halloween), ne cherchez plus : dans le cadre de ses soirées tardives, la librairie Le Port de tête reçoit la poète Daphné B. (Bluetiful, Delete) et ses deux invitées, Olivia Tapiero (Phototaxie) et Pascale Gorry Bérubé, pour une soirée façon « rituel gore et cathartique », où le patriarcat sera parmi les montrés du doigt. Il y aura des lectures de textes inédits et de traductions réalisées par les hôtes elles-mêmes.

Vendredi de 22 h 30 à minuit au 269, avenue du Mont-Royal Est. 5 $.

Sur le rêve américain

D’où vient donc ce fameux « rêve américain », et existe-t-il encore — ou autrement — dans les États-Unis de Donald Trump ? C’est ce dont discuteront l’anthropologue Serge Bouchard, le chercheur Donald Cuccioletta et le metteur en scène Bernard Lavoie dans une discussion publique autour de la pièce Des souris et des hommes (John Steinbeck), présentée au théâtre Jean-Duceppe. La rencontre, dans le cadre des nouveaux Entretiens Duceppe, abordera le contexte historique, politique, économique et culturel de ce « rêve américain » à l’époque de l’écriture du roman de Steinbeck (1937), mais aussi aujourd’hui, dans le cadre fort différent du gouvernement Trump.

Vendredi à 17 h dans le théâtre Jean-Duceppe de la Place des Arts. Entrée libre.

Bingo particulier

Entre le spectacle et le jeu : sur cette frontière parfois poreuse s’inscrit le Bingo littéraire Kwahiatonhk du festival Québec en toutes lettres, une soirée qu’on promet de haute voltige avec la découverte ludique de la littérature des Premières Nations. Des lectures aléatoires — par Marie-Andrée Gill, Naomi Fontaine, Sylvain Rivard, Guy Sioui Durand et… des volontaires du public —, mais aussi un bingo permettant de gagner des livres. En fin de soirée, l’écrivaine Véronique Grenier chuchotera-chantera des fragments de ses recueils Hiroshimoi et Chenous, sur la musique (et des mots, aussi) de La Bronze.

Samedi à 19 h à l’Impérial Bell, 252, rue Saint-Joseph Est, à Québec. 20 $.