Les fantômes font de l'esprit

Le Halloween MTL se tient jusqu’au 28 octobre, principalement dans le Quartier des spectacles: cinéma, humour, danse, littérature, salon du livre, histoire et marché de collectionneurs.Au Jardin botanique jusqu’au 31 octobre, le Grand bal des citrouilles permet d’admirer avec la sorcière Esmeralda quelque 800 courges sculptées.Le16e Festival de la frayeur a lieu à La Ronde jusqu’au 28 octobre: zombies et vampires, maisons hantées et coins effrayants.La Marche des zombies est un rassemblement de bons morts-vivants le samedi 27 octobre sur la rue Sainte-Catherine Ouest. Rendez-vous des zombies sur la Place du Canada dès midi.Pour les 16 ans et plus, c’est un parcours de peur de 60 minutes de la Vieille prison en compagnie de personnages fous. Ce samedi 27 octobre et les 2, 3, 9 et 10 novembre prochains.Aux promenades Fantômes à Québec , une quinzaine de personnages ensanglantés se trouveront sur votre parcours de deux heures et demie dans la ville.La Nuit des sorcières se tiendra à l’Aquarium du Québec le samedi 27 octobre.On peut visiter le Village hanté au Village québécois d’antan à Drummondville: trois kilomètres de rues et de sentiers et 30 activités animées. Les vendredis et samedis jusqu’au 3 novembre.