Les applications de la semaine: questionnaires et photographie

Créer des jeux-questionnaires sur mesure

Créer des jeux-questionnaires interactifs, ça peut être pratique autant pour un enseignant qui veut dynamiser ses séances de cours que pour quelqu’un qui veut tout simplement mettre un peu d’action dans une soirée entre amis. L’application gratuite Kahoot! permet de créer des jeux-questionnaires sur n’importe quel sujet, rapidement et sur une belle interface. Les participants peuvent ensuite y accéder à l’aide d’un téléphone sur lequel l’application est installée, et y jouer en même temps tous ensemble. Au départ, on peut se familiariser avec l’application en essayant les jeux accessibles à tous, conçus par l’équipe de Kahoot! ou par des usagers comme National Geographic ou l’Université Colombia. L’interface est en anglais, mais on peut créer des jeux-questionnaires dans la langue de son choix.

Kahoot!

Kahoot ! AS, Apple iOS, Google Android

Un faux ciel sur ses photos ?

Ce ne sont pas les applications de retouche photo qui manquent. Or, certaines ont des fonctionnalités qui piquent la curiosité et qui nous poussent à les télécharger juste pour vérifier si elles marchent réellement. C’est le cas d’Enlight Quickshot, qui permet, entre autres, de modifier le ciel sur les photos. On peut ainsi remplacer des nuages gris par un ciel tout bleu, par un ciel parsemé de quelques cumulus ou même par un coucher de soleil. Quelques ciels «de base» sont offerts gratuitement, mais il faut payer pour accéder à plus d’options (5$/mois, 25$/an ou 85$ pour un achat définitif). L’application est offerte seulement sur les appareils Apple.

Enlight Quickshot

Lightricks Ltd., Apple iOS