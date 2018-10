Sorties week-end

Du bienfait des sons

Une musique immersive profonde peut-elle nous faire du bien ? C’est ce que croient les spécialistes qui seront d’ Immerse(d) , une expérience prévue toute la journée de samedi au Centre Phi. Artistes, scientifiques, praticiens et technologues proposeront des conférences (comme « Le son possède-t-il des vertus thérapeutiques ? » ou « Quand le masque tombe : musique et santé mentale »), des ateliers de découverte, des expériences immersives, des sessions d’écoute — bref, tout ce qu’il faut pour que corps et âmes soient au diapason du son. On peut prédire un voyage dans une certaine beauté, celle que l’oreille ne saurait seule capter.Samedi de 14 h 30 à 23 h au 407, rue Saint-Pierre. 10-25 $, selon les activités choisies.

Des livres sur l’art

Volume 1 MTL : voici le nom de la toute première foire de livres d’art de Montréal , rendez-vous d’une cinquantaine d’exposants et d’éditeurs — autant francophones qu’anglophones — passionnés de la chose imprimée. L’objectif de l’événement, qui a cours depuis lundi, est non seulement de montrer le livre d’art, mais d’expliquer au public les fins détails de ce type d’édition. Ce sont donc les trois derniers jours pour en profiter : vendredi, le centre Dare-Dare accueille notamment une discussion sur la production et la conservation des livres d’artistes (14 h-16 h), tandis que la Société des arts technologiques reçoit la fameuse foire aux livres, où il fera bon parler avec les éditeurs — dont le Centre canadien d’architecture, Possibles éditions et la Coop Coup d’Griffe (samedi de 12 h à 19 h et dimanche de 12 h à 18 h).Jusqu’à dimanche en divers lieux de Montréal. Entrée libre.

Véganes un jour…

Avec les jours sombres que nous prévoient les changements climatiques, il n’est jamais mauvais de s’ouvrir à de nouvelles manières de consommer. Le Festival végane de Montréal fête cette année ses cinq ans et déménage, pour l’occasion, au Palais des congrès. Il y aura certes des exposants de toutes sortes, mais aussi des conférences sur l’activisme, le zéro déchet, le mouvement végane au Québec, le droit animal et l’art du kombucha. De quoi faire le plein d’idées pour l’hiver.Samedi de 10 h à 18 h et dimanche de 10 h à 17 h au 1001, place Jean-Paul-Riopelle. Entrée libre.

30 ans de musée

Pour son entrée dans la chère trentaine, le Musée de la civilisation de Québec s’offre un cadeau d’envergure : trois jours (et 30 heures) de festivités. Vendredi, l’entrée est gratuite pour tous et les coulisses de l’établissement se dévoilent, tandis que samedi et dimanche le musée résonnera de musique (avec le groupe Chats de ruelles) et de mots (avec un club d’improvisation qui revisitera… les 30 ans du musée — sacré défi). Et le gâteau, lui ? À 14 h, dimanche. Notez-le.De vendredi à dimanche au Musée de la civilisation, 85, rue Dalhousie, à Québec.

Barbeau en concert

En guise de clôture du Festival international de jazz de Québec, le Musée national des beaux-arts propose un concert en hommage au peintre Marcel Barbeau , sujet de sa nouvelle exposition et artiste que la musique a abondamment inspiré. Un homme, une femme et un saxo profitera aussi de la présence d’Anaïs Barbeau-Lavalette, sa petite-fille, qui lui rendra, elle, un hommage en mots.Samedi à 20 h au pavillon Pierre-Lassonde. 25-35 $.