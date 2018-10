Les applications de la semaine: cinéma et bébé

Le dilemme des toilettes au cinéma

Vous êtes assis au cinéma, en train de voir ce film que vous attendiez depuis longtemps. Tout à coup, l’envie d’aller au petit coin vous prend, mais un coup d’œil à votre téléphone vous indique qu’il reste encore une bonne heure au film… Que faire ? Hé oui, aussi absurde que ça puisse sembler, il y a une application qui existe pour ça ! Les concepteurs derrière RunPee vont voir tous les « gros films » dès leur sortie en salle et vous indiquent quelques moments pendant ceux-ci lors desquels c’est moins grave de s’absenter quelques minutes, et ce que vous manquerez. Après quelques essais gratuits, vous pouvez recharger votre banque de jetons (peecoins) en écoutant quelques vidéos publicitaires ou en payant 1 $ pour 10 peecoins. À noter que l’application est en anglais seulement et concerne presque uniquement les films américains grand public.

RunPee

polyGeek, Apple iOS, Google Android

Pour se démêler avec bébé

Un allaitement ou un biberon par-ci, un changement de couche par-là, une sieste dans la journée… ou était-ce deux siestes ? Pas facile de retenir dans le détail tout ce qu’il y a à penser avec un bébé. L’application Baby Tracker (dont l’interface est en français, malgré le nom) est conçue exactement pour faire tout cela en temps réel. Utilisée de façon régulière, l’appli devient rapidement un registre de tous les soins que vous prodiguez à l’enfant ; durant l’allaitement, vous pouvez même alterner le chronomètre étiqueté « sein gauche » avec celui étiqueté « sein droit » pour avoir des données plus justes. Précis, vous avez dit ? La version complète de Baby Tracker coûte 7 $, mais toutes les fonctions de base sont gratuites.

Baby Tracker

Nighp Software LLC, Apple iOS, Google Android