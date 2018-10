Les applications de la semaine: police de caractère et course

Trouver la police de caractère parfaite

Si vous créez de temps en temps du visuel pour le travail ou pour des projets personnels, l’application WhatTheFont pourrait vous épargner bien du temps de recherche. Comme son nom l’indique, celle-ci reconnaît les différentes polices de caractère présentes dans une image. Vous n’avez qu’à trouver un exemple de ce qui vous plaît, à enregistrer l’image sur votre téléphone, puis à l’ouvrir dans l’application. Celle-ci tentera d’identifier précisément quelle police de caractère a été utilisée et vous en proposera d’autres connexes. L’application est gratuite; les polices de caractère qu’elle identifie peuvent ensuite être achetées sur le site du développeur My Fonts.



WhatTheFont

My Fonts Inc., Apple iOS, Google Android

Course à pied en terrain inconnu

Que vous soyez un adepte de course à pied qui cherche à varier ses trajets ou tout simplement un sportif en visite dans une nouvelle ville, l’application RunGo recense une foule de circuits de course proposés par des usagers de cette application. Une fois que vous en trouvez un de la distance qui vous plaît, vous pouvez consulter un graphique des dénivelés que vous parcourrez. Pas besoin de garder les yeux rivés sur votre téléphone tout au long de la course; les instructions vous seront transmises dans vos écouteurs, en français. Vous pouvez évidemment créer vos parcours vous-mêmes pour les ajouter à la banque, et si vous ne faites pas confiance aux autres usagers pour décider de votre trajet, vous pouvez opter pour les circuits «vérifiés », qui ont été approuvés par RunGo ou des clubs de course locaux qui collaborent à l’application.



RunGo

Leaping Coyote Interactive, Apple iOS, Google Android