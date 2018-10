Les applications de la semaine: langues et collages

Pratiquer son lexique international

Libertad, ça veut dire «liberté» en espagnol: pas trop difficile de s’en souvenir. Mais impactante? Espinaca? Caminar? Pour ceux qui souhaitent enrichir leur vocabulaire de base dans des langues autres que celles qu’ils connaissent bien, l’application Remember propose un jeu de «cartes mémoires». L’objectif est de trouver à quel mot correspond un terme donné dans la langue sélectionnée, que ce soit en trouvant la réponse parmi des choix, en la tapant ou en la prononçant. L’application répertorie 27 langues (de l’italien au coréen, en passant par le russe) et vous pouvez indiquer le français comme langue d’apprentissage. Remember n’est disponible que pour les appareils Apple. Après une période d’essai gratuite (environ une journée), il faut payer un abonnement (26,50$ pour 6 mois ou 105$ pour la vie).

Remember

Lev Rostunov, Apple iOS

Un moodboard en quelques secondes

Les moodboards, ces collages d’images, permettent de transmettre efficacement l’essence d’une atmosphère ou d’un style recherché. Avec l’interface très simple et intuitive de Plotboard, on peut coller des images et des phrases en quelques secondes directement sur son téléphone, et les exporter rapidement par courriel ou dans Messenger, par exemple. L’application est gratuite, mais il faut payer (6$/mois ou 17$/an) si on veut enlever le filigrane ou avoir accès à des options graphiques plus avancées. Plotboard est disponible seulement pour les appareils Apple; chez Android, le Photo éditeur d’Inshot Inc. donne des résultats semblables.

Plotboard

Vladimir Chernatkin, Apple iOS, Google Android

