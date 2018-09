Sorties week-end

Jusqu’à dimanche, les Journées de la culture prennent tout l’espace scénique. Voici nos sélections.

MONTRÉAL. Pour la première fois en 30 ans, l’Office national du film ouvre ses studios au public… juste avant son déménagement au centre-ville. Au moyen d’ateliers, on pourra découvrir ses créations, ses archives et les métiers techniques du cinéma (mixage, bruitage), en plus de participer à un circuit extérieur bilingue avec Héritage Montréal sur l’histoire et l’architecture de son édifice (dimanche de 10 h à 15 h au 3155, chemin de la Côte-de-Liesse, bilingue). À l’Union des écrivaines et des écrivains québécois, l’heure est à l’écriture… numérique : avec Particules : correspondances inattendues, des correspondances seront écrites en direct sur Twitter et animées par Charles Prémont (samedi de 13 h à 15 h à la Maison des écrivains, 3492, avenue de Laval, en français). Dans le Sud-Ouest, cette fois, le collectif Dare-Dare récidive avec son parcoursPasseport, où les participants devront traîner un petit livret vierge qui sera rempli, au fur et à mesure, par 12 artistes postés un peu partout dans le quartier (samedi de 13 h à 20 h, départ à l’abri mobile de Dare-Dare, à la jonction des avenues Atwater et Greene). Et il y aura du monde et de l’ambiance au Monument-National : tous les étudiants de l’École nationale de théâtre créeront une oeuvre collective sous forme de « déambulatoire intimiste », c’est-à-dire deux parcours en six petites scènes dans les recoins secrets de l’édifice construit au XIXe siècle (dimanche de 14 h 30 à 17 h au 1182, Saint-Laurent, en français et en anglais, réservation : monumentnational.com).

QUÉBEC. Dans la capitale nationale, sortez votre imagination : il sera possible, dans le cadre de l’événement Empreintes à porter, d’imprimer vos propres cartes postales sur l’atelier de sérigraphie mobile La Carriole — cela en vous inspirant des Regards fous, ce curieux mobilier urbain. Ce sera aussi l’occasion de visiter les ateliers d’Engramme (samedi de 12 h à 14 h pour les impressions, de 12 h à 17 h pour les visites, au 501, Saint-Vallier Est). Sur les hauteurs de la ville, le Musée national des beaux-arts du Québec tient deux activités pour mettre en valeur les mots : d’abord Aalaapi, une séance d’écoute collective inspirée de l’exposition sur l’art inuit qui donnera la parole aux jeunes femmes du Nord, puis Je me soulève, une rencontre avec les artisans de la pièce éponyme présentée au Trident (samedi de 13 h 30 à 14 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 au 179, Grande Allée Ouest). Enfin, il sera possible de découvrir les orgues emblématiques du Vieux-Québec dans un parcours à pied entre la chapelle des Jésuites de Québec, la cathédrale Holy Trinity et le Palais Montcalm — et les marcheurs seront accueillis en grande musique par les organistes (dimanche de 12 h à 16 h au 995, place d’Youville).

RÉGIONS. C’est en Abitibi-Témiscamingue qu’on vous transporte d’abord : à Ville-Marie, des auteurs lancent un marathon d’écriture de six heures, où ils initieront les curieux à différents styles littéraires, dont la poésie et l’écriture fantastique (dimanche de 13 h à 19 h au 42, rue Sainte-Anne). Dernier arrêt : la Valorifête de Gatineau, où l’exposition Recycl’Art urbain permettra de voir les oeuvres d’une dizaine d’artistes faites de matériaux recyclés (vernissage vendredi de 18 h à 20 h au 330, rue Notre-Dame).