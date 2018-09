Les applications de la semaine: habitudes et art

Nouvelles habitudes

« Faire une courte promenade à l’extérieur chaque jour. » C’est le genre de bonne habitude assez facile à caser dans un horaire, mais aussi très aisée à oublier. Pour que vous puissiez vous donner la chance de réussir, l’application HabitHub vous propose de vous envoyer des alertes dans des plages horaires prédéterminées pour vous rappeler vos habitudes, et vous construit ensuite des relevés de réussite basés sur le nombre de fois où vous rapportez avoir réalisé la tâche. On peut programmer trois habitudes gratuitement, ou payer 4 $ pour en enregistrer un nombre illimité. HabitHub, dont l’interface est anglaise, est disponible seulement sur les appareils Apple, mais le développeur Randome Studios reproduit le même concept (avec le même nom) sur Android.

Sabana Patel

Développeur, Apple iOS

Du pixel art sans effort

Pourquoi est-il si satisfaisant de tapoter des carrés numérotés pour les colorer, et ensuite constater le résultat de notre persévérance en pixel art ? Peu importe la réponse, la popularité des applications de type « coloriage par numéro » en témoigne : il y a de l’attrait pour un tel genre d’activité. Il en existe plusieurs, et elles sont la plupart du temps gratuites à télécharger et à essayer, mais ensuite, il faut payer pour pouvoir faire d’autres dessins. Certaines, comme Pixel Art d’Easybrain, sont essentiellement gratuites, à condition d’endurer les publicités. Cupcakes colorés, arcs-en-ciel ou voitures de sport ; choisissez votre canevas !

Easybrain

Développeur, Apple iOS, Google Android