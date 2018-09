Sorties week-end

Une nuit avec Réhel

Quelques mois après avoir publié La fatigue des fruits (L’Oie de Cravan), quelques jours après avoir publié son premier roman Ce qu’on respire sur Tatouine (Del Busso) et quelques semaines avant de publier un nouveau recueil de poésie intitulé La douleur du verre d’eau (De l’Écrou), le fort prolifique Jean-Christophe Réhel sera pour la nuit (ou en tout cas son début) à la librairie Le Port de tête , qui tient sa quatrième édition de ses nuits de poésie lancées l’an dernier. Avec des artistes invités — Shawn Cotton, Sébastien Dulude, Jean-Philippe Tremblay et Jean-Sébastien Larouche — ainsi qu’un musicien, l’écrivain prononcera des poésies, créant un monde d’où l’on ne voudra peut-être plus sortir.Vendredi dès 22 h 30 au 269 avenue du Mont-Royal Est. 5 $. Places limitées, arrivez tôt.

Poètes hors cages

Oui, vous pouvez le dire, et nous le disons d’ailleurs : Jean-Christophe Réhel est partout. Il sera aussi sur scène à l’invitation des Éditions de l’Écrou pour la Levée de l’Écrou , grand-messe poétique annuelle tenue dans le cadre du Festival international de littérature (FIL) — mais il ne sera pas seul, là encore. Treize autres poètes (dont Emmanuel Deraps, Carl Bessette et Marie Darsigny) se donneront en spectacle dans ce qu’on promet semblable à une « mutinerie », avec un musicien là aussi à la barre de l’ambiance. Il n’y aura aucune retenue et vous ressortirez, probablement, la bouche ouverte et décoiffés.Dimanche dès 20 h au Lion d’Or, 1676 Ontario Est. 15-20 $.

Les mots parleurs

Toujours dans le cadre du FIL, mais cette fois pour les enfants, une journée portes ouvertes sera tout entière consacrée à l’écriture. Les mots parleurs donnera l’occasion aux 6 à 12 ans de découvrir une multitude de genres — chanson, théâtre, conte, poésie, prose — et leurs codes avec comme mentors, entre autres, l’écrivain jeunesse Simon Boulerice (L’enfant mascara) et le musicien Benoît Archambault (Les pourquoi). Mais ce n’est pas tout : l’animatrice Claudia Larochelle fera la lecture de ses livres La doudou, et la « fée » Patsy Van Roost guidera les enfants dans la construction de l’oeuvre collective La maison des j’aimerais, faite de voeux en étampes.Samedi de 10 h à 14 h 30 à la Maison-Théâtre. Gratuit.

Voix canadiennes

C’est un documentaire sous la forme d’un croisement entre la voix — multiple — et un poème, Le vivant (Carl Lacharité). Tourné sur la route un peu partout dans la francophonie canadienne, Vocalités vivantes raconte des rencontres entre l’art et des milieux, des cultures, des communautés. Dans le cadre du Festival du cinéma de la ville de Québec, le film est projeté en première au Musée national des beaux-arts du Québec, qui sera aussi l’hôte du lancement du livre Les voix du vivant et d’une table ronde sur le thème « Découvrir la francophonie américaine » après la projection. C’est ce qu’on appelle une belle journée.Samedi dès 13 h au 179 Grande Allée Ouest, à Québec. Lancement, puis table ronde vers 14 h 30. 15 $.