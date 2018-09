Les applications de la semaine: productivité et minuteur

Efficacité et tomates

La technique de travail « Pomodoro », très populaire notamment parmi les étudiants aux deuxième et troisième cycles universitaires, a comme prémisse que des pauses fréquentes augmentent l’efficacité du travail. Elle repose sur un minutage assez précis : on détermine une tâche, on l’effectue pendant 25 minutes, puis on prend une pause de 5 minutes. Ensuite, retour sur ce qui a été fait, puis, nouvelle séance de 25 minutes. L’application Focus Keeper, dont le logo est une tomate — pomodoro signifie « tomate » en italien —, sert à appliquer la méthode. Cette application développée par PIXO Incorporation est disponible seulement pour Apple, mais des produits très semblables existent chez Android, comme le Focus Keeper de HSM Studio.

Focus Keeper

PIXO Incorporation, Apple iOS

Pour cuisiniers multitâches

Sur un poêle, il y a bien souvent quatre ronds et deux grilles, mais un seul minuteur. Ce qui nous expose à un choix bien difficile quand le rôti doit cuire pendant 4 h, les légumes 20 minutes (de chaque côté) et le risotto 15 minutes, tout ça en surveillant sa sauce ! Si on veut avoir l’esprit le moindrement tranquille pendant une séance de cuisine, une application toute simple comme Minuteur + permet de faire démarrer plusieurs minuteurs à la fois, chacun clairement identifié au plat lui correspondant. Et, tant qu’à y être, on peut aussi y entrer d’autres tâches, comme mettre le lavage dans la sécheuse ! Cette application n’est disponible que pour les appareils Apple, mais le Kitchen Timer Multi de MKIS est un équivalent pour Android.

Minuteur +

Minima Software, Apple iOS, Google Android