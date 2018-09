Les applications de la semaine: graphisme facile et clavier pratique

Graphisme sur le pouce

Le site Web de design graphique Canva est un incontournable pour tous les non-graphistes qui doivent de temps à autre créer une bannière Facebook, une image de recrutement pour Instagram ou encore un CV à l’allure originale. L’application du même nom, qui fonctionne aussi à partir de canevas modifiables, vous permet de faire sensiblement la même chose sur votre téléphone, en un temps record. Le travail est évidemment beaucoup moins aisé sur un appareil mobile, mais c’est parfait pour les urgences. Comme sur le site Web, plusieurs canevas sont gratuits (et identifiés comme tels), mais d’autres doivent être achetés à partir de crédits directement dans l’application.

Canva

Développeur, Apple iOS, Google Android

Un clavier pratique

Le clavier SwiftKey est parmi les plus populaires pour remplacer celui qui vient par défaut sur votre téléphone. Plus vous utilisez cette application gratuite, plus elle reconnaît votre style d’écriture et vous propose d’efficaces suggestions pour accélérer votre vitesse d’écriture. Plusieurs langues peuvent être utilisées simultanément : vous pouvez donc alterner entre une conversation en français et une en anglais sans que le correcteur vous fasse des propositions farfelues dans l’une des deux langues. L’application vous permet aussi de glisser votre doigt d’une lettre à l’autre plutôt que de les taper séparément pour écrire. L’apparence du clavier peut être personnalisée : il peut être sobre, coloré, agrémenté d’étoiles filantes qui bougent en arrière-plan… et vous pouvez même remplacer le fond par une photo de votre chien.

SwiftKey

Développeur, Apple iOS, Google Android