Sorties week-end

Prendre l’air au parc

Si le temps reste aussi beau et frais que prévu, ce sera là un moment idéal pour une sortie dans les parcs nationaux du Québec, auxquels l’accès est gratuit samedi. On vous suggère, dans la catégorie « hors des sentiers battus » : un rallye-mystère dans les sentiers du parc national d’Opémican, dans le sud de l’Abitibi-Témiscamingue (de 9 h à 16 h), une grande traversée de 15,2 km du parc du Bic, près de Rimouski (départs de la navette à 9 h 30, 10 h et 10 h 30) ou une découverte de la falaise fossilifère du parc national de Miguasha, sur la côte sud de la péninsule gaspésienne (10 h, 12 h, 13 h 30 et 15 h 30). Et ce n’est que la pointe de l’iceberg — des activités spéciales sont prévues dans tous les parcs , toute la journée.Samedi, partout au Québec.

Fantaisies de ruelles

C’est année de cinquième anniversaire pour la Journée des ruelles vertes de Montréal , événement citoyen qui met en scène les visages des ruelles verdies par les résidents. Parmi les activités au programme, notons la traditionnelle épluchette de blé d’Inde, des banquets de quartier, des projections de films, de l’échange de plantes et des tours guidés, notamment dans les ruelles du Plateau par les experts de Tours Kaléidoscopes (14 h à 16 h 30, 20 $ par personne). C’est aussi le retour du Festival des arts de ruelle (ou FAR) dans une ruelle de Rosemont, qui rassemblera quelque 70 artistes versant dans le cirque, le théâtre de marionnettes et l’opéra. Sortez, c’est une belle occasion de côtoyer vos voisins proches ou plus lointains.Entrée libre ou contribution volontaire.

Créer dans le Mile-Ex

Sous la baguette de Projet Ex , le tout petit festival mêlant arts et musique Le bruit des arbres est de retour dans le Mile-Ex pour la fin de semaine. Pendant deux jours, on pourra voisiner un marché d’artisans, des camions-cantines, des jeux pour tous les âges et une petite scène musicale — où se feront voir et entendre, entre autres vedettes, Paupière et Peter Henry Phillips. On en profite pour passer au symposium de sculptures éphémères Ex Sculptura, qui s’installe jusqu’à dimanche soir sur la piste des Carrières, entre les rues Saint-Laurent et Clark, pour de la création en direct.Samedi et dimanche, dans le stationnement du 6666, rue Saint-Urbain.

L’humain sur scène

Pour sa neuvième saison montréalaise, l’événement pancanadien Confabulation s’intéressera pour la première fois à un seul thème, c’est-à-dire l’être humain dans toutes ses expressions — en témoigne le titre The Human Experience. Chaque mois, une étape différente de la vie sera explorée par les conteurs sur scène, qui ne diront que la vérité, ils le jurent. Ce samedi, ils seront six à parler de leurs premiers pas, de leur éveil à la vie avec Awakenings.Samedi de 20 h à 22 h, au Centre Phi, 407, rue Saint-Pierre. 15-18 $.

Trouver son silence

Un concert de silence, ce n’est pas qu’un bel oxymore : c’est aussi une occasion de reculer devant le bruit, de se remettre à écouter les alentours autant que notre intérieur. Dans la tranquillité du monastère des Augustines de Québec, la collègue Josée Blanchette orchestrera ce concert inhabituel et vous demandera de trouver quel silence vous habite . Calmant.Vendredi de 19 h à 22 h, au 77, rue des Remparts, à Québec. 15 $.