Les applications de la semaine: yoga pour tous et recettes végés

Yoga pour tous

Les applications pour faire du yoga sont nombreuses, et vont des simples répertoires de poses à des formules vraiment complètes. Down Dog est parmi les meilleures : cette application gratuite propose aux débutants des explications en profondeur de chaque pose, et pour les amateurs de tous niveaux, des séances complètes de la durée de son choix. La professeure de yoga américaine Adrienne Kimberley, connue pour sa populaire chaîne YouTube « Yoga With Adriene », fait partie des développeurs de l’application et fait la narration des séances par-dessus les vidéos. Les inconvénients de l’application? Elle est en anglais seulement et il faut être connecté à Internet pour l’utiliser. La version payante (11 $ par mois, 67 $ par année) débloque quelques options supplémentaires pour personnaliser ses entraînements.

Down Dog

Yoga Buddhi Co., Apple iOS, Google Android

Recettes : à l’aide, j’habite avec un végé !

Quand on doit cuisiner pour quelqu’un qui est végétarien, végétalien, qui suit un régime paléo ou qui est allergique au gluten et qu’on n’y est pas habitué, on peut vite être à court d’idées. L’application de recettes Youmiam peut faire une bonne partie du travail de réflexion à notre place : lors de la configuration initiale de celle-ci, on n’a qu’à indiquer les restrictions alimentaires voulues. Ensuite, peu importe ce qu’on cherchera dans le répertoire, on sait que l’application ne nous suggérera que des recettes qui « réussissent le test ». Un bel outil de découvertes, auquel on peut contribuer en partageant nos recettes.

Youmiam

Youmiam, Apple iOS, Google Android